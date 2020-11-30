“Душевно”. Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу

30.11.2020, 12:34, Новости дня

Российский певец Владмир Пресняков на своей странице в Instagram опубликовал фото, для которого позировал со своей женой, певицей Натальей Подольской, детьми Артемией и Иваном, родителями Еленой и Владимиром Пресняковыми и тещей Ниной Подольской.

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Публикация от * Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)

“Душевно”, – прокомментировала подписчица lera__antonova.

В 2010 году Пресняков женился на Подольской. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.