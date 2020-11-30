Мнение: Почему в России все так любят лезть в чужую жизнь?

30.11.2020, 12:16, Разное

Одна дама, переученная левша, написала на “Дзене”:

“Кому мешало, что я левша?

Кому из нас мешает, что кто-то заплёл розовые косички, или сделал пирсинг, или любит фотографировать белочек больше, чем проводить время в шумных компаниях?

Как изменится наша жизнь, более того – что в ней изменится к худшему, если другие люди будут выстраивать свою жизнь согласно собственным представлениям о счастье, и сформируют свою шкалу приоритетов, отличную от нашей? Ответ – никак, ничто.

Но тогда зачем, в попытках причесать других под одну гребёнку, мы ожесточённо нападаем на них, как средневековые крестоносцы во время кровопролитного похода во имя веры?

Всем рожать! Не возражать! Почему мы стремимся навязать другим свои правила жизни

Зачем уподобляемся инквизиторам, сжигающим на костре своего неприятия всех, кого уличаем в ереси?

На каком основании считаем себя правыми, а других – заблуждающимися?”

И вот мне тоже интересно – а почему в России все так любят лезть не в своё дело? Вот раз мне какой-то мужик, например, заявил, мол, ты чёрную одежду не носи. Блэт, я тебя первый раз вижу и ты мне не сват и не брат, так каким боком тебя касается моя одежда и с чего это вдруг ты мне вправе указывать? А уж как в интернете альтернативно одарённые любят распоряжаться – это не дай Бог! Сколько я от них указаний за эти годы получил – у-у-у… “Тебе жениться срочно надо”, “брось эту фигню”, “уберись на шкафах”, “сделай ремонт в квартире” (вей, а я-то всё думал, ну чего же мне не хватало при наличие инвалида первой группы в семье, так это как раз, блэт, долбаного ремонта!), “тридцать лет человеку, а он такой хернёй мается, вот точно, инфантильный придурок” (это когда я хотел купить кофту, раскрашенную под доспехи Магнито из “Людей Икс”)… При этом никто, ну вот никто из этих баранов ни разу не потрудился объяснить, а каким боком, собственно, их вообще таки касаются мои шкафы, ремонт, кофта или причёска? Им, что ли, в этой квартире с неубранными шкафами и без ремонта жить или что? И как им станет худо от покупки кофты как у Магнито, теплее или холоднее им будет от неё? Нет, таки никто и не объяснил ни разу бедному еврею, главное было доипаться. И почему, интересно, в Болгарии вот такого нет? Ни разу никто там не полез не в своё дело, а почему у тебя это так, а то эдак, и ни разу не давал ценные указания, как у тебя что должно быть! А в России вот оставшиеся по умственному развитию на уровне школоты узнали, что я зимой, дабы защитить глаза от слепящего снега, носил немецкие сварочные очки (выглядящие, впрочем, почти как обычные солнечные), так на такой смех подняли, что я вообще бросил носить любые очки на хрен, даже зимой, хоть слепящий снег никуда не делся. И при этом ни одна падла до сих пор не объяснила, а что же, опаный по голове, здесь всё-таки такого смешного-то?! И вот интересно, а над всякими хромыми, вынужденными ходить с палкой, или слабовидящими, принужденными носить очки с толстыми линзами, они тоже смеются, или это только мне по какой-то причине так “повезло”?