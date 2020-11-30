Джордж Клуни рассказал, как делал предложение Амаль: “Чуть не вывихнул бедро, пока стоял на колене”

30.11.2020, 12:02, Разное

В декабре на Netflix выходит новый фильм с участием Джорджа Клуни – “Полночное небо”, и в связи с этим событием актер дает одно интервью за другим. Например, недавно он стал гостем шоу CBS Sunday Morning, где рассказал не только о творчестве, но и о своей семье – жене Амаль и детях, близнецах Элле и Александре.

Джордж и Амаль КлуниНет никаких сомнений в том, что присутствие Амаль в моей жизни полностью ее изменило. Впервые все, что она делала, и все в ней было намного важнее всего, что касается меня лично. А потом у нас появились эти двое… Это очень приятно, но, признаюсь, я совсем этого не ожидал… Мы никогда не говорили о том, чтобы завести детей, а потом однажды просто спросили друг у друга: ” Что ты про это думаешь?” В один прекрасный день мы отправились в клинику, Амаль сделали узи, и врач сказал: “Это мальчик! ” Я подумал: “Малыш, фантастика!” Потом врач сказал: “А у тебя там еще один”. Я был готов к одному. Опять же, я стар. А тут внезапно не один, а сразу два ребенка. Я потерял дар речи, просто стоял там минут 10, глядя на этот листок бумаги и спрашивая: “Что? Два?”,- признался Клуни, отметив, что теперь невероятно счастлив тому, что близнецы есть друг у друга. Рассказал Джордж и о том, как делал предложение руки и сердца Амаль. И здесь дар речи потеряла уже она:

Мы никогда не разговаривали о браке, когда встречались. Я спросил ее совершенно неожиданно, и ей потребовалось много времени, чтобы сказать “Да”. Я простоял на колене минут 20 минут, пока, наконец, не сказал: “Послушай, я сейчас вывихну бедро”.

Джордж и Амаль Клуни59-летний актер признался, что самоизоляция в этом году далась ему нелегко, но одно он делал виртуозно – сам себя подстригал:

Прошло много времени с тех пор, как я по 15 раз в день загружал стиральную машинку, мыл полы и двери. Вспоминал свою маму, у которой в 1964 году было двое детей, и никакой помощи ждать не приходилось. Я сочувствую ей больше, чем когда-либо… Но что меня точно не пугало, так это стрижки на дому, ведь я 25 лет стригусь сам. Мои волосы действительно похожи на солому, поэтому их так легко подстричь. Вы действительно не можете сделать при этом никаких ошибок. На стрижку уходит всего две минуты.

Джордж и Амаль Клуни