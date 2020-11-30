 

Мнение: Хуситы уничтожили группу саудовских офицеров

30.11.2020, 12:00, Разное

В результате удара хуситов по саудовскому военному лагерю в провинции Мариб были убито 7 и ранено более 10 саудовских военных, включая 5 офицеров (из них 1 полковник). Также были потери и у хадистов. Удар был нанесен с использованием баллистической ракеты Badr-1P (на видео обломки ракеты https://twitter.com/nukesn_missiles/status/1333209143625322496) в рамках масштабной кампании ударов по военной инфраструктуре хадистов и саудитов в провинции Мариб, где хуситы ведут масштабное наступление на административный центр провинции имеющий стратегическое значение для всей Йеменской войны.

В про-иранских соц.сетях этот удар пытались представить как некую часть ответа за убийство Фахризаде, но думается это попытки натягивать сову на глобус. Хуситы и без Фахризаде, достаточно регулярно убивают саудовских военных в Йемене и долбят ракетами и дронами по территории Саудовской Аравии (недавно вот прилетело по инфраструктуре Saudi Aramco в Джизане). Так что думаю это не связанные события.

На 30 ноября хуситы находились в 10-12 км от центра Мариба, причем хадисты уже потеряли часть высот к северо-западу от города.
Командование хадистов заявляет, что несмотря на "временные неудачи", город не будет сдан и хуситы получат "неодолимый отпор". Впрочем, пока что есть серьезные проблемы со стабилизацией фронта к северу от города, где лишь авиаудары ВВС Саудовской Аравии несколько замедляют продвижение войск хуситов после потери Лагеря Масс. Несмотря на отвод войск Саудовской Аравии из города, в сам Мариб продолжается переброска дополнительных войск хадистов и боевиков "Аль-Ислах".


О стратегической важности Мариба.

Более подробно о развитии событий в Йемене будет завтра в рамках недельного обзора для ФАН.

Источник: Colonel Cassad



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