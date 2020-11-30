Россияне рассказали, сколько денег потратят на новогодние подарки

30.11.2020, 11:58, Новости дня

Пользователи российского сегмента интернета рассказали, когда начинают покупать новогодние подарки для близких и друзей, как формируют бюджет на подарки и сколько денег готовы потратить.

Почти треть (32%) пользователей Рунета начинают покупать подарки на Новый год за одну-две недели до праздника, 28% опрошенных – за один месяц, 17% – за несколько дней до Нового года. Причем женщины чаще мужчин начинают заблаговременно покупать подарки. Так, среди женщин в полтора раза больше тех, кто покупает подарки за два-три месяца до праздника (24% против 9% соответственно). Каждый пятый пользователь, который не откладывал деньги на подарки, заранее начинает закупаться за несколько дней до Нового года, следует из результатов опроса, поступивших в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Пользователи также рассказали, как чаще всего они формируют бюджет на новогодние подарки. Например, больше половины опрошенных (56%) не откладывают деньги на новогодние подарки заранее. 19% респондентов ответили, что откладывают деньги, начиная с сентября-октября, еще 15% откладывают деньги постепенно в течение года. Интересно, что среди мужчин выше, чем среди женщин, доля откладывающих деньги в течение года (18% против 12% соответственно).

Каждый пятый пользователь рунета утверждает, что планирует суммарно потратить на все новогодние подарки от 3 до 5 тыс. рублей, 18% опрошенных – от 1 до 3 тыс. рублей, 13% опрошенных – от 5 до 7 тыс. рублей. При этом 11% ответили, что планируют суммарно потратить на подарки более 9 тыс. рублей, 9% – 7-9 тыс. рублей, а 10% – до 1 тыс. рублей. Еще 20% респондентов затруднились ответить на вопрос.

В топ-5 желанных подарков по итогам опроса вошли: деньги (36% опрошенных), электроника (21%), путешествие (19%), косметика и парфюмерия, товары по уходу за собой и смартфон/планшет (по 18%). Еще 14% респондентов ответили, что не хотят получать никаких подарков на Новый год.

Респонденты также рассказали, как поздравляют друзей и знакомых, с которыми не могут встретиться лично: большинство связываются в соцсетях (73% опрошенных), на втором месте – звонки по телефону (63%) и на третьем месте – отправка сообщений по СМС или в мессенджерах (51%). В социальных сетях пользователи предпочитают яркие визуальные поздравления: чаще всего респонденты говорят, что поздравляют друзей с Новым годом с помощью открыток с приятными словами (62% опрошенных) и виртуальных подарков (44%). Просто отправляют поздравительные сообщения 56% пользователей. При этом женщины чаще мужчин присылают открытки с поздравлениями (66% и 57% соответственно) и виртуальные подарки (51% и 36% соответственно).

Опрос среди 2529 пользователей Рунета проведен социальной сетью «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe.