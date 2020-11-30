Аршавин прокомментировал зачисление сына в академию «Спартака»
30.11.2020, 11:58, Новости дня
Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной РФ по футболу Андрей Аршавин отреагировал на новость о зачислении его сына в академию столичного «Спартака».
«У меня насчет этого предубеждений нет. Начнем разваливать футбольный клуб с низов», – передает «Говорит Москва» со ссылкой на «Матч ТВ» слова Аршавина.
В субботу стало известно о зачислении сына спортсмена в академию столичной команды. Арсений – младший сын Андрея Аршавина от брака с телеведущей Юлией Барановской.
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