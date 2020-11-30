Мнение: О трёх причинах наказывать безмасочников

30.11.2020, 11:56, Разное

На одной из станций в вагон метро, заполненный, но не забитый, впорхнула стайка то ли школьников, то ли студентов – весёлая, шумная, беззаботная, безмасочная поголовно. Казалось, энергия жизни стала пульсировать искристой радостью молодости. А потом… один из них чихнул.

Нет, никого не побили разгневанные пассажиры, многие из которых сами были без масок. И даже из поезда не вытолкали. Просто сам собой в считанные секунды вокруг них образовался как бы вакуум в замкнутом пространстве. Даже другие безмасочные пассажиры на всякий случай отодвинулись как можно дальше.

И вот что интересно. Ладно, молодые и глупые. Но те, кто постарше и масок медицинских не носят всё равно, они считают себя бессмертными что ли? Хотя CoVID-19 больнее всего бьёт по старикам, молодёжь болеет тоже. И не всегда легко/бессимптомно. Почти половина выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве приходится на младшее поколение, от 18 до 45. Притом что его доля в столичном населении – чуть более трети.

Чисто для сравнения, пенсионеров в возрасте 65+ в Москве заболевает лишь 15% среди всех выявленных случаев. А их удельный вес в столичном населении – около 20%. То есть, мудрые и пожилые берегут себя. А молодняк – нет.

Но это полбеды, что заболеют юные: их вера в лёгкое или даже бессимптомное течение неистребима. Хотя CoVID-19 – это лотерея, и на кладбищах столицы в текущем году поприбавилось могил, где разница между двумя датами не превышает 30-ти. Куда хуже, что такой вот молодой бесмасочник способен утянут за собой нескольких совершенно незнакомых соседей. Не все из которых перенесут инфекцию легко.

Вот почему за маски всё же надо спрашивать – и строго. Хотя бы и по видеокамерам выявлять диссидентов, как в Южной Корее. В конце концов, тоталитарные мы, или нет?

Да, ношение защитной маски – это не панацея. Особенно, как любят некоторые, в сдвинутом на подбородок виде. Чисто чтобы штрафа избежать. Но всё же…

1. Маску нельзя назвать абсолютно неэффективной для защиты своего носителя. Минимальная оценка эффективности её защитных свойств лежит на уровне 20%, как показало нашумевшее датское исследование. Максимальная величина приходится примерно на 50%, и этот результат был получен на основе натурных испытаний. Теперь скажите честно, будь у вас возможность хотя бы на 20% снизить риск опасного для себя события, вы бы разве её не использовали?

2. Маска действительно в заметной степени защищает окружающих от инфицированного. По некоторым оценкам, риск заражения снижается на 70%, если маску носит больной и на 80%, если она на обоих участниках близкого контакта. Учитывая, что у CoVID-19 есть период в 4-5 дней, когда носитель вируса ещё не чувствует симптомов, но уже заразен, лучше бы, конечно, перебдеть. Кроме того, повсеместное ношение масок ассоциируется с меньшей тяжестью течения болезни, возможно, из-за снижения начальной вирусной нагрузки. Так почему бы не помочь себе и окружающим?

Вот, кстати, данные о способности масок сокращать дозу различных вирусов при различных видах выделений, в которых эти вирусы находятся.

Как легко видно, против #коронавирус­а они весьма эффективны.

3. Медицинские маски действительно помогают сократить общую продолжительность эпидемии, даже если и не защищают каждого. Но они уменьшают циркуляцию вируса и его контагиозность, выражаемую коэффициентом R0. Так почему бы каждому не поспособствовать общему делу?

Хотя, я думаю, никакие аргументы не убедят ковид-диссидентов. Они даже доказательные исследования по мерам защиты от вирусов читают так, чтобы убедиться в своей правоте: маски не работают. Так может, штрафы помогут?