Ученые перечислили продукты для восполнения дефицита витамина D

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30.11.2020, 11:52, Разное

Ученые назвали продукты, содержащие большое количество витамина D. Их употребление позволит справиться с дефицитом витамина D в зимний период, а также укрепить иммунитет в сезон гриппа и простуды.
По словам экспертов из Великобритании и Ирландии, одним из ценных источников витамина D является рыба. Однако для тех, кто практикует вегетарианство, данный продукт окажется недоступным. В этом случае исследователи рекомендуют добавлять в свой рацион грибы, поскольку только в этой растительной пище содержится необходимое количество витамина D.

В грибах присутствует соединение эргостерин, оно способно взаимодействовать с солнечными лучами, превращаясь в витамин D, отметил диетолог Роб Хобсон. Для удовлетворения суточной нормы витамина требуется употреблять 8 грибов каждый день. Также грибы были названы эффективной заменой мяса.



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