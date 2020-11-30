В январе выходят Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro

30.11.2020, 11:52, Разное

Новую линейку смартфонов представит вскоре китайский бренд Xiaomi. Аппараты Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro заканчивают процедуру сертификации и выйдут на рынок в январе 2021 года.

В феврале 2019 года китайский техногигант вывел в международный релиз смартфоны серии Mi 10, основную модель и расширенную и Pro-версию. Новое поколение линейки появится в продаже немного раньше, уже в январе, о чём информирует один из авторитетных инсайд-блогеров. В публикации Digital Chat Station сообщается о предстоящем анонсе в начале года.

Устройства первыми в Китае получат однокристальный процессор Snapdragon 875 от Qualcomm. Презентация чипсета состоится завтра на технологическом саммите на Мауи (Гавайи). Кроме новейшего SoC, Xiaomi Mi 11 Pro оснастят дисплеем формата QHD+ с поддержкой частоты обновления до 120 Герц. Кроме того, в устройстве должны быть реализованы MEMC-технологии, умное масштабирование с задействованием искусственного интеллекта, а также возможность преобразования SDR в HDR.

Основная камера получит новый сверхширокоугольный модуль, а вместо 13-мегапиксельного дополнительного датчика установят сенсор на 48 миллионов пикселей. Главный же объектив в девайсе 108-пиксельный. Других сведений о технических характеристиках смартфонов пока нет, как и данных об их стоимости и точной дате выхода в продажу.