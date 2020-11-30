Новый флагман Realme Ace получит Snapdragon 875, тонкий корпус и 125-ваттную зарядку

30.11.2020, 11:52, Разное

Дочерняя компания Oppo будет выпускать новую линейку смартфонов. Новый флагман Realme Ace с тонким корпусом и 125-ваттной зарядкой получит мощный процессор Snapdragon 875.

Изначально технологически актуальный смартфон Ace2 должен быть выйти под брендом OPPO, его китайская компания официально анонсировала в апреле 2020 года. Однако позже руководство приняло решение доверить выпуск разработчикам из Realme. Далее все устройства серии будут выпускаться именно под этой маркой. Как сообщают блогеры-инсайдеры, за производительность и мощность Realme Ace отвечает в устройстве однокристальный процессор Snapdragon с индексом 875. Это новейшая модель чипсета производства Qualcomm, поэтому от аппарата можно ожидать быстрой и эффективной работы.

Кроме того, корпус флагмана будет тоньше, чем у многих конкурентов, его дизайн полностью пока не известен, но, по данным экспертов, следует ожидать легкий и стильный гаджет. Восполнять объем аккумулятора он будет быстрее за счет улучшенной сверхбыстрой зарядки в 125 Ватт, сама же батарея получила вместительность в 4 тысячи мА•ч. Благодаря сбалансированному софту для восполнения энергии смартфона, треть емкости набирается не более чем за 3 минуты.

Другой информации о технических характеристиках девайса пока нет, поэтому специалисты рынка ориентируются на данные, обнародованные при представлении грядущих новинок ранее компанией OPPO. Так, дисплей устройства получит поддержку не менее чем 90-герцного обновления изображения. Сама экранная панель выполнена по технологии OLED, ее диагональ равна как минимум 6,55 дюйма.

Многозадачность аппарату обеспечит чип оперативной памяти в 8 или 12 гигабайт. При этом для хранения контента в смартфоне предусмотрят 128 либо 256 гигабайт. Основной блок камер состоит из четырех объективов, главный – 48-мегапиксельный IMX586 от Sony. Разрешение других датчиков соответствует 8 миллионам пикселей в случае с широкоуголным датчиком и паре 2-мегапиксельных сенсоров. Фронтальная камера получит 16 мегапикселей. Классический Android в смартфоне дополнят фирменной ColorOS. Вероятно, стоимость девайса будет находиться в пределах 570 долларов США.