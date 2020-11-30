В Британии начнут использовать анализ крови для ранней диагностики более 50 видов рака

30.11.2020, 11:50, Разное



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Пилотную программу тестирования на рак планируют начать в середине 2021 года. Ожидается, что в ней будут участвовать 165 тысяч человек. Тест три раза в год будут проходить 140 тысяч людей в возрасте 50-79 лет, у которых нет симптомов рака, и 25 тысяч человек, у которых есть симптомы. Это будет первое использование на практике теста Galleri, который впущен американской компанией Grail.

Тест Galleri можно назвать жидкой биопсией. В крови он обнаруживает фрагменты свободно циркулирующих фрагментов ДНК, которые попадают в кровоток из клеток. Различные паттерны изменений в ДНК (их метилирование) связаны с определенными видами рака

В настоящее время в Великобритании около половина случаев рака выявляется на первой или второй стадии. Организаторы программы надеются, что новый метод диагностики позволит увеличить долю ранней диагностики до трех четвертей к 2028 году. В компании Grail провели моделирование, согласно которому их тест способен снизить количество случаев рака, которые диагностируют на поздней стадии, в два раза.

Мнения экспертов расходятся

Молекулярный онколог Лоуренс Янг (Lawrence Young), профессор Уорвикского Университета, в комментарии для Science Media Centre сказал, что данные клинического исследования теста Galleri были очень обнадеживающими.

С Яногом согласны не все эксперты. Например, Пол Фароа (Paul Pharoah), специалист по эпидемиологии рака из Кембриджского университета, не исключает, что новый тест может оказаться эффективным. Но он считает, что имеющиеся сегодня доказательства слабы. По его мнению, NHS не стоило делать ставки на этот тест.