Мнение: А нужен ли России рост ВВП?

30.11.2020, 11:46, Разное

Москва покинула список самых дорогих городов мира: она больше не входит даже в первую их сотню по рейтингу от «Экономист Груп». По другому рейтингу, от «Намбео», Москва и вовсе опустилась на 326-ю позицию, заняв место между столицами Болгарии и Ганы:

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/11/19/n_15250753.shtml

https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp

Для сравнения, два города более близкого к Москве уровня, — Нью-Йорк и Токио, — занимают 7-е и 17-е место соответственно, жизнь там примерно в 2,5 раза дороже, чем в Москве.

Первая причина дешёвой жизни в столице России лежит на поверхности — это дешёвый рубль. Большая часть экспертов других причин даже не ищет: зачем напрягать голову, если есть простое, известное всем объяснение. Тем не менее у московской дешевизны есть и вторая, более важная причина. Наша жизнь постепенно приходит в порядок: рыночная конкуренция и грамотное госуправление год за годом снижают цены, год за годом позволяют нам избегать ненужных трат.

Десять лет Яндекс.Такси ещё не было, поэтому поездки на такси были для большинства событием: такси вызывали один-два раза в месяц, по особенным случаям. Приход крупных агрегаторов так обвалил цены, что сейчас пенсионеры вызывают такси к выходу супермаркета, чтобы не идти домой с тяжёлыми сумками.

Или возьмём, к примеру, школы. Вчера московский учитель рассказал, что изменилось в школах за 10 лет, помимо кардинально выросших зарплат, разумеется. В его статье много всего внутришкольного, типа электронных журналов, химических реактивов и честного ЕГЭ, поэтому я процитирую только небольшой фрагмент, который имеет прямое отношение к расходам родителей:

https://boldogg.livejournal.com/489813.html

Примерно в 2013-2015 резко перестали собирать с родителей детей деньги на нужды школы.

Скажи кто об этом за два года до, никто б не поверил. Сбор денег на шторы, на мебель, на ремонт, на то, на сё — это была совершеннейшая норма. Как классный руководитель с родителями поработает, такой у него кабинет и будет. А начальство любит, чтобы кабинет был приличный. И говорит так: «Поработайте с родителями!», «Не умеете работать с родителями!».

А в 2013-2015 вдруг оказалось, что так больше нельзя, причём вообще нельзя.

Слегка ошарашенные классные руководители (какое счастье, что я никогда классом не руководил!) спрашивали — а, мол, как же тогда? Всё будет сделано за счёт школы — тогда, насколько помню, речь шла о летнем ремонте.

И всё действительно сделали за счёт школы. И вообще без участия учителей и родителей. Так с тех пор и идёт.

То же самое, кстати, со всяким мелким ремонтом.

Раньше нормально было так: «Нужно починить шкафы. Я позвоню папе Дениса, там такой папа – он за вечер нам и шкафы починит и раковину». Приходит папа Дениса и чинит – и шкафы, и раковину. И ещё замок барахлил, и одна розетка не работала.

Теперь это делается так: «Пишите заявку рабочему. Он сделает». Пишешь заявку – и рабочий делает. В школе есть рабочий! Реально есть, он физически существует и выполняет заявки. И это не охранник дядя Витя, который вечером, когда в школе пусто, ещё и за рабочего – а прям настоящий отдельный рабочий. Более того! Кажется, он даже не один.

А за попытки пригласить папу Дениса теперь не похвалят («Вот же, Елена Александровна умеет работать с родителями!»), а дадут по шапке. А уж за попытку купить за счёт родителей парты… Нет, всё, теперь так совсем нельзя.

Ещё похожая вещь произошла с уборкой. Раньше… Да, под «раньше» тут понимаются не времена при Александре Втором «Освободителе», и не времена при Александре Третьем «Миротворце» и даже не времена при Керенском, Сталине, Брежневе, Горбачёве или Ельцине – а то, что было 10 (десять!) лет назад.

Так вот раньше уборщица в школе вроде как тоже была. Но была она как-то скорее номинально. В классах убирались сами дети. На каждый день назначались дежурные – два мальчика и две девочки обычно. И они убирались в классе после завершения учебного дня. А учитель должен был при сём присутствовать и их контролировать.

Как же я терпеть этого не мог!

У меня же ещё не было своего класса (не в смысле кабинета, кабинет как раз был, а в смысле класса, которым я бы руководил).

Поэтому убираться ко мне ходили дети из другого класса, у которых был, вообще-то, свой кабинет – но вот им ещё и мой всучили в нагрузку. Что, конечно, сказывалось на их отношении к этой деятельности. А мне нужно было как-то всё же проследить, чтобы они порядок навели. А дети разные – одни худо-бедно сами делают, а других надо как-то заставлять – а как? Это же не учёба. За это им не поставят двойку. Да и вообще они вроде как и не очень должны – и об этом регулярно поминают. Ну, справлялся в итоге кое-как.

Так вот это всё тоже кончилось. Теперь в классе убирает уборщица.

Кстати! А вот с началкой интересно. В началке, поскольку дети мелкие и сами убирать ещё не могут, родители скидывались и нанимали уборщицу. Грубо говоря, по 50 рублей с ребёнка, значит 1000+ от класса, на этаже допустим 12 кабинетов началки – и вот нанимается уборщица, которая за 12 тысяч в месяц эти 12 кабинетов моет.

Ровно из-за этого в 2014-м году слетела директор школы, в которой я тогда работал. Какая-то из родительниц началки пожаловалась на этот сбор денег, и на жалобу отреагировали. Уж не знаю, может это был просто повод, но повод был такой. И сейчас, шесть лет спустя, я думаю, что может и не повод: иначе её бы сняли, а практика такая продолжилась бы. А практика не продолжилась. Может, просто вот именно она (наша директор) попала под эту новую метлу и оказалась таким, своего рода отрицательным примером, что “нет, теперь правда нельзя, серьёзно!”

Казалось бы, какая ерунда, сдать немного денег на уборщицу в школе… но из такого рода ерунды, — мелких взяток, завышенных цен, не сделанной с первого раза работы, — и складывается в итоге неоправданно раздутый бюджет.

Вот сравнение стоимости жизни в Москве, столице России, и в Луанде, столице Анголы:

https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Russia&country2=Angola&city1=Moscow&city2=Luanda&tracking=getDispatchComparison

Молоко в Луанде дороже в разы, яйца дороже разы, бананы (!) тоже дороже вдвое. Дороже даже такси, и это несмотря на нищее население, беспошлинные автомобили и неприлично дешёвый бензин.

Разгадка проста: бардак. Коррупция, дикость и общая неустроенность не позволяют луандским бизнесменам отладить работу условного хлебокомбината, чтобы он производил условный хлеб по нормальной цене.

Теперь, когда мы всё это проговорили, перейдём к росту ВВП.

Вообразим глухую деревню, жители которой практически не общаются с внешним миром. Значительный вклад в ВРП деревни (валовый региональный продукт) вносит местный трактир, хозяин которого гонит достаточно спиртного, чтобы держать в постоянном подпитии всех односельчан.

Внезапно хозяин трактира переосмысливает свою жизнь, закрывает трактир, закапывает на огороде самогонный аппарат и открывает вместо трактира сапожную мастерскую.

Формально ВРП деревни снизился: жители тратят на сапоги значительно меньше денег, чем тратили раньше на самогон. Однако если раньше все ходили пьяными и босыми, то теперь все ходят трезвыми и в сапогах. Одно и то же событие привело и к снижению ВРП, и к повышению уровня жизни.

Предположим теперь, что в той же деревне не было водопровода, из-за чего несколько водоносов каждый таскали воду из близлежащего ручья. Местный кулибин смастерил из подручных материалов водопровод, после чего водоносы остались не у дел: питьевая вода стала в изобилии доступна каждому. ВРП деревни снова снизился, так как отрасль переноски воды умерла. Однако уровень жизни снова поднялся, ибо одним существенным расходом у местных жителей стало меньше.

Сейчас каждый год появляются так называемые «закрывающие технологии», которые отправляют на свалку истории прибыльные когда-то направления бизнеса. Почти никто уже не пользуется печатными машинками, ушли в прошлое факсы. Смартфоны сделали фотоаппараты-мыльницы бесполезными. Удалёнка больно бьёт по автослесарям и производителям одежды, так как сидящие по домам люди реже ломают автомобили и реже покупают модные обновки. Все эти новые технологии уменьшают ВВП, так как позволяют людям меньше потреблять.

Кто-нибудь напишет сейчас: «хорошо, водоносы из деревни остались без работы. Но в итоге-то они всё равно начнут, к примеру, разводить коз, и внесут тем самым даже больший вклад в ВВП».

Этот аргумент можно опровергнуть сразу на двух уровнях. Во-первых, если мы завтра взломаем наш генетический год, внедрив в человека чит на железное здоровье и вечную жизнь, наш ВВП драматически упадёт: без работы останутся доктора, фитнес-тренеры, косметологи и мастера похоронных дел. Если мы продолжим развивать технологии, и удовлетворим задёшево все человеческие нужды, наш ВВП и вовсе съёжится до смешных величин, так как человечество будет производить не чугуниевые болванки, а научные труды и прочие сложно измеримые в деньгах материи.

Во-вторых, вспомним про Москву с Луандой. У жителей Луанды есть два пути развития: или производить больше, увеличивая тем самым ВВП, или наводить порядок в городе, снижая тем самым цены и повышая уровень жизни. Второй путь, пожалуй, выглядит предпочтительнее.

Вот новость из США, в которых ВВП в некоторые периоды рос быстрее, чем в России. Корпорацию Эппл мягко пожурили и символически оштрафовали за то, что она замедляла айфоны старых моделей:

https://www.gazeta.ru/tech/news/2020/11/18/n_15246625.shtml

С точки зрения экономистов-любителей, штрафовать корпорацию не стоило: превращая старые айфоны в кирпичи, она заставляла своих симпов покупать новые модели, внося тем самым существенный вклад в ВВП. С точки зрения разумного человека, такой хоккей обществу не нужен. Порча старых айфонов вредит экономике, а не помогает ей.

Подведу итог

Оценивать успешность экономики по росту ВВП — столь же наивная идея, как и оценивать финансовое состояние отдельного человека по росту его зарплаты. Если зарплата выросла на 3%, но при этом пришлось ежедневно работать на час больше, это неудача. Если зарплата снизилась на 3%, но при этом удалёнка позволила отказаться от содержания автомобиля, это успех.

Многие пишут сейчас: «экономика России топчется на месте, наш ВВП примерно тот же, что и в 2014 году». Вторая часть утверждения — сущая правда, наш ВВП действительно стоит на месте уже несколько лет, то немного падая, то незначительно отрастая. Однако это не значит, что вместе с ВВП стоит на месте и наша экономика. Оставаясь примерно той же по размеру, экономика России меняется качественно: становится более здоровой и обеспечивает гражданам более высокий уровень жизни.