Скандалы: «Спрут» не прошел экзамен Минобороны

30.11.2020, 11:42, Разное

За что уволили главного конструктора завода «Буревестник» Петра Трошина и главного инженера Константина Богдана — создателей новых буксировщиков водолазов

Творческая команда оборонного завода «Буревестник» в лице главного конструктора Петра Трошина и главного инженера Константина Богдана, создавшая опытные образцы подводных средств движения (ПСД) «Спрут», «Фактор» и «Протон-СН», которые высоко оценил главком ВМФ, была уволена в ноябре. Об этом РБК рассказали два источника на предприятии. По их словам, также уволена технический руководитель службы главного инженера Елена Глгатян.

Предполагается, что этими ПСД, которые также называют буксировщиками водолазов, должны заменить устаревший парк Военно-морского флота. Однако, как выяснил РБК, теперь реализация этих планов может занять больше времени.

Как убрали разработчиков

9 ноября уведомление «о предстоящем прекращении трудового договора» за подписью генерального директора «Буревестника» Сергея Старостина получил Петр Трошин. Копия документа есть у РБК, сам Трошин подтвердил эту информацию и сообщил, что его последний рабочий день на предприятии был в понедельник, 23 ноября.

13 ноября вышел приказ об увольнении главного инженера завода — Константина Богдана (копия есть у РБК). Несколькими днями ранее — 2 ноября — Старостин подписал приказ о расторжении трудового договора с техническим руководителем службы главного инженера Еленой Глгатян (копия есть у РБК). Богдан и Глгатян подтвердили информацию о своем увольнении.

Сергей Старостин в ответ на вопрос РБК о причинах увольнения сотрудников сказал, что «не готов комментировать такие вещи по телефону». В ответ на письменный запрос он сообщил, что «все достижения по разработке и изготовлению моделей буксировщиков водолазов являются заслугой всего коллектива ОАО «Завод «Буревестник», а не отдельных личностей».

Что такое завод «Буревестник»

Расположенный в Гатчине под Санкт-Петербургом завод специализируется на выпуске судовой арматуры, теплообменных аппаратов, судовых охладителей воды и масла, арматуры для нефтегазопромыслов и топливно-энергетического комплекса. Также с недавних пор завод производит буксировщики водолазов, указано на сайте предприятия. Выручка завода по итогам 2019 года составила более 2 млрд руб., следует из базы данных СПАРК.

67% акций предприятия находятся у Центра технологий судостроения и судоремонта (ЦТСС), который принадлежит государству. Еще 13% — у бизнесмена Олега Волкова, который также является совладельцем петербургских компаний «Армалит» (67%) и «Арматок» (50%). В Москве Волков владеет компанией «Аскольд «Восточные Ворота» (41%), в Приморском крае — компанией «Аскольд» (83,5%).

С 10 января 2020 года генеральным директором завода является 58-летний Сергей Старостин. До прихода на эту должность он какое-то время работал в ЦТСС заместителем гендиректора по развитию арматурного производства, ранее — в структурах Уралвагонзавода (УВЗ): возглавлял Центр мониторинга и контроля закупочной и инвестиционной деятельности в московском представительстве УВЗ, в 2017 году был назначен генеральным директором компании «Уральская большегрузная техника — Уралвагонзавод», затем перешел на должность и.о. директора по развитию инвестиционной деятельности УВЗ.

Как появился «Спрут»

В середине марта 2020 года занимавший тогда должность начальника НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Сергей Башмаков направил письмо нескольким предприятиям, включая завод «Буревестник», в котором говорилось, что Главное командование Военно-морского флота проводит работу по «повышению эффективности действий отрядов борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ВМФ» (копия есть у РБК), и запрашивалась возможность их участия в создании перспективного индивидуального буксировщика водолазов для отрядов специального назначения.

НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» — головная научно-исследовательская организация Минобороны в области формирования и развития системы поисково-спасательного обеспечения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море и водных бассейнах России. Cейчас институт возглавляет капитан 1-го ранга Владимир Береговой.

Давший согласие на начало работ завод «Буревестник» получил в июне тактико-технические характеристики от Минобороны. А уже в августе на международном форуме «Армия-2020» завод представил готовый опытный образец изделия, получившего название «Спрут». Помимо этого завод разработал подводные средства движения «Фактор» и «Протон-СН» (уменьшенная версия буксировщика «Протон-С») с оригинальными ТТХ.

Экспозицию «Буревестника», который впервые принимал участие в форуме «Армия», посетили министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов. Впоследствии издание «Новости ВПК» сообщило, что Евменов поручил своим подчиненным обратить внимание на буксировщики водолазов, а также предусмотреть организацию совместных испытаний. «Разработка этого направления является актуальной и важной, когда мы говорим о развитии и расширении специальных возможностей для выполнения задач, поставленных перед флотом», — заявлял в августе главком ВМФ. Представители «Буревестника» отмечали ранее, что разработанные ими подводные буксировщики могут быть использованы для охраны Крымского моста и при восстановлении сложных конструкций причальных стенок порта в Бейруте.

Зачем ВМФ подводные буксировщики

Сейчас в парке ВМФ около 500 ПСД, из которых около 400 — это устаревшие буксировщики водолазов типов «Курточка» и «Нептун», говорит эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Илья Крамник. «Остальное — иностранная техника, включая изделия немецкой компании Rotinor», — пояснил он.

«Если «Спрут» и «Протон-СН» дойдут до госиспытаний и успешно пройдут их, то завод «Буревестник» мог бы рассчитывать на контракт объемом около миллиарда рублей», — оценивает Трошин. Он полагает, что в перспективе парк ВМФ будет расширяться. «Помимо этого легкие буксировщики стоят на вооружении в ФСБ, ФСО, Росгвардии, силах спецопераций и МЧС, они тоже в перспективе нуждаются в замене», — добавил Трошин.

20 октября в Гатчине прошло совещание по вопросу развития тематики буксировщиков водолазов (копия протокола совещания есть у РБК). На нем присутствовали представители НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и завода «Буревестник», включая Трошина и Богдана.

Трошин доложил о завершении заводских испытаний образцов «Спрута» и «Протона-СН» и их готовности для «проведения апробации», следует из протокола совещания. Представители Военно-морской академии предложили провести адаптацию изготовленных опытных образцов в интересах ВМФ.

21 октября гендиректор «Буревестника» Сергей Старостин направил письмо заказчику с просьбой провести апробацию буксировщиков водолазов «Спрут» и «Протон-СН» для доработки и принятия «на снабжение в интересах ВМФ России» (копия есть у РБК).

Почему замедлились работы по ПСД

В день получения уведомления об увольнении Трошин направил письмо председателю совета директоров предприятия, гендиректору ЦТСС Михаилу Александрову, в котором сообщил, что проведен ряд совещаний с представителями Военно-морского флота и департаментом Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа (ДОГОЗ) и в итоге заводу предложено освоить область малых буксировщиков в России и представить на государственные испытания буксировщики «Спрут» и «Протон-СН».

Помимо этого готовится решение правительства о назначении завода «Буревестник» единственным поставщиком буксировщика «Протон-У» и транспортного контейнера КТМ-2М, писал Трошин (копия письма есть у РБК).

«Однако эти планы срываются из-за бездействия Старостина. С начала сентября 2020 года он полностью затормозил выполнение работ по малым буксировщикам, игнорирует требования ДОГОЗ о принятии решения стать единственным поставщиком изделий «Протон-У» и КТМ-2М, чем тормозит принятие решения правительства РФ», — предупредил Трошин.

При этом в письменном ответе Старостина на запрос РБК утверждается, что «тема по разработке буксировщиков водолазов является для предприятия приоритетной», ее продолжение — одна из первоочередных задач «Буревестника».

РБК направил запросы Михаилу Александрову, в Минобороны и аппарат вице-премьера Юрия Борисова, который курирует ОПК, а также в НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

Что такое «Спрут», «Фактор» и «Протон-СН»

Скорость движения буксировщика «Спрут» под водой, как рассказали РБК на заводе «Буревестник», — от 0 до 4,5 узла, ориентировочная дальность плавания — 10 миль. Рабочая глубина аппарата составляет 60 м, время работы — 130 минут. Его масса с аккумуляторной батареей (АКБ) — 34 кг, время зарядки АКБ — три часа. «Спрут» — самый быстрый в своем классе легких буксировщиков водолазов.

«Фактор» отличается как высокой маневренностью, эргономичностью и удобством управления, так и возможностью транспортировать грузовые контейнеры различного назначения, утверждают его создатели. Это изделие наиболее приспособлено для проведения штурмовых, антитеррористических и спасательных операций. Масса «Фактора» в снаряженном состоянии — 30–35 кг, скорость движения регулируется в диапазоне 0–4,5 узла. Глубина плавания достигает 60 м, дальность плавания — ориентировочно 10 миль.

«Протон-СН» выполнен по классической для российских буксировщиков схеме, используется для выполнения задач российским спецназом, указано на сайте предприятия-изготовителя. Улучшены удельные показатели аккумуляторных батарей и электроприводов, у изделия высокие характеристики плавания при малых массе и габаритах.

Инна Сидоркова