Катастрофа Ан-26Ш под Харьковом. “Укроборонпром” не нашел нарушений при ремонте самолета

30.11.2020, 11:40, Новости дня

“Укроборонпром” провел служебное расследование по обслуживанию самолета Ан-26Ш, который потерпел катастрофу в Чугуеве. Никаких нарушений при ремонте самолета не обнаружили, рассказал глава “Укроборонпрома” Игорь Фоменко в интервью агентству “РБК-Украина”, которое опубликовано 30 ноября.

Двигатель самолета ремонтировала компания “Мотор Сич”, которая не входит в периметр “Укроборонпрома”, сказал он.

“410-й завод гражданской авиации, который занимался планером и авионикой, мы без сомнения проверили сразу же после трагедии. Были проведены внутренние расследования, сделаны определенные выводы касательно технологических процессов”, – пояснил Фоменко.

По результатам внутренних служебных расследований нарушений в процессах и со стороны работников завода не обнаружили, констатировал глава “Укроборонпрома”.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 7 октября сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26 позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. “Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом”, – отметил Уруский.

Генштаб ВСУ 20 октября заявил, что родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

По информации Уруского, трагедия произошла из-за отсутствия действенного контроля по организации и выполнению полета, системных нарушений правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Кожедуба и недостаточной профессиональной подготовки экипажа.