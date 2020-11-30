 

В Украине во время карантина ученические олимпиады проводить не будут – Минобразования

30.11.2020, 11:40, Новости дня

Всеукраинские ученические олимпиады в условиях карантина проводить не будут. Об этом 27 ноября проинформировали в Министерстве образования и науки Украины.

“Из-за обострения эпидемической ситуации в стране и роста показателей заболеваемости коронавирусом принято решение не проводить всеукраинские ученические олимпиады по учебным предметам, турниры, олимпиады по специальным дисциплинам и конкурсы профессионального мастерства во время чрезвычайных обстоятельств”, – говорится в сообщении.

Приказ об этом уже зарегистрирован в Министерстве юстиции.

“Обычно в ноябре-декабре проводится второй этап олимпиад – районный. В некоторых областях школы его провели и будут отмечены дети, принявшие участие. Для прохождения всех этапов детям и учителям необходимо передвигаться по городу, затем – между областями, общаться с другими людьми. Это увеличивает риск заражения и распространения коронавирусной болезни”, – объяснили в Минобразования.

В ведомстве подчеркнули, что решение принято с учетом советов педагогов и рекомендаций Министерства здравоохранения.

По состоянию на 30 ноября в стране зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной инфекции, из них 9946 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 12 327 пациентов с COVID-19, выздоровело 345 149 человек.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что после третьих выходных “карантина выходного дня” (28–29 ноября) украинские власти примут решение, вводить локдаун или нет. Сейчас в стране действуют ограничения “оранжевой” зоны карантина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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