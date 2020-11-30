 

“На Кузьмина похожа”. Подписчики Галкина заявили, что Пугачева напоминает им известного музыканта

30.11.2020, 11:40, Новости дня

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг 71-летней певицы Аллы Пугачевой, поделился в Instagram снимком жены и сына Гарри.

“Алла и Гарри”, – написал он.

На фото Пугачева запечатлена с распущенными волосами и в шляпе с вуалью, жакете и кожаных штанах. Позируя, она обнимает сына.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчики отметили сходство Пугачевой на этом снимке с 65-летним российским музыкантом Владимиром Кузьминым.

“Сестра-близняшка Владимира Кузьмина. Очень похожи”, – заявила gulnurasharipova.

“На Кузьмина тут похожа”, – высказалась nuriya150866.

“На Кузмина похожа…” – согласилась saitovalilia16.

“Мне кажется или так оно и есть, Алла Борисовна очень похожа на Кузьмина, особенно прическа”, – отметила beysekeevamadina.

“У Аллы Борисовны вторая молодость!” – заявила nelli_4ka.

В конце 1980-х у Пугачевой и Кузьмина был роман.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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