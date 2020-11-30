Открыта возможность следить за окружением автомобиля Tesla через смартфон

30.11.2020, 11:34, Новости дня

В недалеком прошлом такая функция рекламировалась бы на каждом шагу, говорят специалисты. А теперь производитель даже не считает нужным донести до пользователей такую важную информацию. А Tesla, оказывается, открыла возможность связать камеры своего электромобиля со смартфоном его хозяина.

В общем, речь идет о функции, о которой мечтал ранее каждый владелец авто. Будучи на удалении, можно посмотреть, что именно происходит вокруг вашей машины.

Речь идет не о каких-то эфемерных сигналах тревоги. Вы получите полноценную картинку на 360 градусов вокруг. Правда, для настройки стриминга нужен формат связи LTE или 5G, чтобы обеспечить скорость передачи данных минимум 30 Мб. Но для владельцев Tesla вряд ли это станет проблемой.