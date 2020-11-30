 

Apple разрабатывает подэкранный сканер отпечатков пальцев для смартфонов

30.11.2020, 11:34, Новости дня

Компания Apple установит подэкранный сканер отпечатков пальцев на новую модель смартфонов iPhone 13. Этот прогноз сделал аналитик Мин-Чи Куо, когда его спросили о перспективах выпуска новой продукции под брендом «яблочной» компании.

По его мнению, тринадцатая серия «Айфонов» будет запущена в производство в следующем году. У разработчика еще есть время, чтобы представить устройства нового поколения.

Впрочем, у отпечатков пальцев, как у способа идентификации владельцев гаджетов, потенциал уже практически исчерпан. Эксперт считает, что вскоре их полностью заменит система распознавания лиц. Она более надежна и не вызывает столько предубеждений, как обычная дактилоскопия, говорит специалист.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Рада сократила количество районов в Украине, вручено подозрение председателю Окружного админсуда Киева и еще шести судьям. Главное за день

20.08 / Суд отклонил иск Трампа о блокировании повестки с требованием предоставить его налоговые декларации

28.08 / Адмирал оценил всплытие российской АПЛ у берегов Аляски

29.07 / Стали известны гонорары Ефремова в «Современнике»

11.10 / МИД РФ обозначило ключевую тему переговоров Лаврова и Мнацаканяна

13.08 / Зеленский заявил о задержании трех украинцев в Белоруссии

08.09 / Ефремова поместят в СИЗО на карантин

21.07 / Во Львовской области умерла роженица с COVID-19

24.11 / Сырники на кокосовом масле. Анита Луценко поделилась фирменным рецептом

03.11 / Начато серийное производство двигателя для вертолета Ми-28НМ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска