Apple разрабатывает подэкранный сканер отпечатков пальцев для смартфонов

30.11.2020, 11:34, Новости дня

Компания Apple установит подэкранный сканер отпечатков пальцев на новую модель смартфонов iPhone 13. Этот прогноз сделал аналитик Мин-Чи Куо, когда его спросили о перспективах выпуска новой продукции под брендом «яблочной» компании.

По его мнению, тринадцатая серия «Айфонов» будет запущена в производство в следующем году. У разработчика еще есть время, чтобы представить устройства нового поколения.

Впрочем, у отпечатков пальцев, как у способа идентификации владельцев гаджетов, потенциал уже практически исчерпан. Эксперт считает, что вскоре их полностью заменит система распознавания лиц. Она более надежна и не вызывает столько предубеждений, как обычная дактилоскопия, говорит специалист.