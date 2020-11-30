Накидайте Анечке сердечек на посты – Личное мнение

30.11.2020, 11:26, Разное

Сестра Бузовой Анечка (более симпатичная и менее успешная, чем Оленька-Голенька) вернулась домой из больницы после перенесённого ею инсульта.



Фото: Соцсети

Это, безусловно, замечательное событие тут же было запечатлено на фотографии в предварительно украшенном шариками пространстве и выложено в Эскортограм.

Как же без этого? Инсульт! Обязательно нужно поделиться им с окружающим миром!

Сама Оленька, конечно, тоже не осталась в стороне от такого жирного инфоповода и ещё до возвращения Анечки в шарики надристала душещипательный пост о её болезни, который лично я осилить не смогла.

Честно пыталась, но так и не прорвалась скозь словесный понос этой неумной женщины.

Всё, что вам нужно знать об этом посте, сосредоточено в самом его конце:

Сейчас нам всем просто нужно набраться сил и терпения! Спасибо всем за поддержку, накидайте пожалуйста моей Анечке сердечек на посты и в директ.

Да, именно так. У девки — инсульт, а Оленька просит своих подписчиков ботов накидать той «сердечек на посты и в директ».

Смотрю я на всё это и оторопь берёт.

Наши деревенские селебруны то про свои замороженные яйцеклетки на серьёзных щах вещают, то онкологию друга на камеру, щёлкая семки, обсуждают, то про татуаж сосков в красках рассказывают и даже показывают (вблизи!), то вот, как Оленька, просят накидать «сердечек на посты и в директ», когда у родной сестры случается инсульт.

Это всё, что вы, мои хорошие, должны знать о наших селебах.

Знайте: это не вы им — не ровня. Это они — ненормальные и невменяемые — не ровня вам.

Всем — здоровья!