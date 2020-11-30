 

Мнение: Гитлер не был великим военным стратегом

30.11.2020, 11:16, Разное

Историк Энтони Бивор развенчал распространенный миф о том, что Адольф Гитлер являлся великим военным стратегом. По мнению ученого, лидер нацизма в Германии был “хитрым задирой”.

Историк назвал преимуществом Гитлера тот факт, что он с особой точностью умел чувствовать слабости других. На начальных этапах Второй мировой войны фюрер отличался хитростью и был “задирой”, но по мере развития боевых действий проявил себя как крайне слабый главнокомандующий. В частности, лидер Третьего рейха отказывался признавать реальное положение, в котором находились немецкие войска. Иосиф Сталин в этом плане был более дальновидным. Хотя 1941 и 1942 годы были для него непростыми, лидер СССР учился на ошибках и исправлял их.

По мнению ученого, нацистская Германия занималась разрушением самой себя. Бивор считает, что Европа больше обязана своим освобождением США, однако СССР удалось выполнить прорыв в через тыл врага, хотя в отдельных случаях это происходило за счет лишних жертв, которых можно было избежать.



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