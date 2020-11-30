Раскрыта еще одна загадка Бермудского треугольника

30.11.2020, 11:15, Разное

Бермудский треугольник славится разнообразными загадочными событиями, однако на этот раз речь пойдет не об исчезновениях кораблей и самолетов или зеленоватых туманах, возникающих над водной гладью. Есть еще одна загадка, которая мучила исследователей Бермудского треугольника, она касалась странных отметин, встречающихся на телах обитателей моря. Оказалось, все дело в светящихся акулах.

На территории этого загадочного места находится Пуэрториканский желоб, который является одним из глубоководных мест на планете. Глубина желоба более 9 тысяч метров. Солнечный свет туда не попадает, при этом в нем обитают необычные виды рыб. Например, бразильские светящиеся акулы, длина которых обычно не более 60 сантиметров. Жители Великобритании прозвали их «cookiecutter shark» («акулы с формочкой для печенья»). Дело в том, что эти хищные создания оставляют после себя необычной формы укусы.

До недавнего времени исследователи считали, что эти отметины, встречающиеся на морских существах, имеют некоторую связь с неразгаданной тайной знаменитого Бермудского треугольника. Однако благодаря новому исследованию стало ясно, что здесь нет никакой мистики. Правда, выяснить, куда раньше пропадали корабли и самолеты в этом регионе пока не удалось.