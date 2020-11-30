Мнение: Ямальская вакханалия

30.11.2020, 11:12, Разное

Если текст прочитали почти 900 тыс человек, значит про эту историю узнала вся страна. И эта история перестала быть исключительно региональной, местечковой историей. Происходящее на переправе через реку Пур на Ямале – сегодня именно такая история. Федерального масштаба!

Хотя вакханалии на переправе через реку Пур уже много-много лет.

Началась эта вакханалия еще до того, как в июне 2015 года на экономическом форуме в Санкт Петербурге, я познакомился с бизнесменом из Нового Уренгоя Олегом Ситниковым. Когда он запустил через Пур понтонную переправу, а вскоре решил построить капитальный мост.

Чтобы остановить возведение моста через Пур, в сентябре 2013 года на Ситникова было совершено покушение. Он получил девятнадцать ножевых ранений, потерял почти три литра крови, несколько суток провел в реанимации… Но выжил.

Это преступление до сих пор не раскрыто. Недавно из генпрокуратуры прислали весточку, что рассмотрение заявления о волоките с расследованием продлено.

А еще стало известно, что Генпрокуратура истребовала все материалы дела. Может, сейчас наконец-то начнется настоящее расследование? Потому что семь лет, прошедшие с момента преступления, расследование преступления шло в откровенно имитационном режиме. У меня сложилось твердое оценочное суждение, что экс-прокурор Ямала Александр Герасименко не был заинтересован в раскрытии преступления, и привлечении к ответственности заказчиков и исполнителей преступления. Может, он догадывался куда и к кому может привести расследование? Поэтому-то и стопорил расследование?

Герасименко из органов прокуратуры уволили. Уголовное дело о покушение на Ситникова истребовано в Генпрокуратуру. Может быть сейчас начнется настоящее расследование? Тем более, что сегодня вакханалия на переправе через реку Пур перестала быть местечковой историей.