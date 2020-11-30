Антон Орех: Скажи мне, кто твой друг. О самом надежном социальном лифте России

30.11.2020, 11:11, Разное

Прочитал слова Пескова, которого спросили про расследование «Проекта» и как-то полегчало. Пренебрежительный тон пресс-секретаря президента успокоил меня насчет судьбы коллег, которые вступили на очень опасную тропинку. Вы можете (хотя и тоже далеко не всегда) ходить с плакатами «Путин-вор», но выяснять подробности его интимной жизни — это реальный риск. Как минимум, профессиональный. «Московский корреспондент» фактически закрылся после статьи про отношения президента с Алиной Кабаевой. И пускай это до сих пор едва ли на самый популярный запрос в Яндексе по фамилии «Путин», желающих внедряться в эту тему нет.

И про дочерей Владимира Владимировича последние официально подтвержденные сведения содержались еще в книжке «От первого лица», написанной 20 лет назад. Развод с Людмилой Александровной был обставлен максимально неловко, но очевидное от народа решили не скрывать — зато родилась бессмертная максима «Путин женат на России». Женат и развода России давать, судя по всему, еще долго не собирается.

И вот «Проект» пишет и показывает про какую-то Светлану Кривоногих. И по итогам этого материала реакция массовой аудитории получилась недовольной. Недовольны и эксперты вроде Ксении Собчак. Впрочем, после рассказа «Проекта» о самой Собчак, вряд ли она могла быть, в принципе, довольна хоть чем-то, что сделано «Проектом». Но Собчак очень точно сформулировала претензии: где эта женщина Светлана? Покажите ее нам! Где ее дочь, «похожая на Путина?». Покажите — мы сами определим, похожа или нет! Что-то за туфта не пустом месте?!

«Проект» угодил в психологическую ловушку. Потому что мы с вами живем не в гражданском обществе, а в обществе ленивых обывателей. Которые смотрят телевизор, а в телевизоре отдают предпочтение передачами про анализы ДНК, про скандальные разводы, звездные свадьбы, про падение кумиров и тому подобное. Чем «желтее», тем выше рейтинги. Поэтому публика хочет видеть Светлану Кривоногих, хочет видеть ее дочь и в этом видит смысла расследования. А фотографий нет и публика разочарована и думает, что ее обманули и вместо серьезной истории подсунули какую-то халтуру.

А нам пытались рассказать совсем другую историю. Как некая женщина, благодаря той или иной близости к президенту страны, вдруг стала невероятно богата и обеспечена на всю оставшуюся жизнь. Гражданка без каких бы то ни было талантов и заслуг, владеет недвижимостью и капиталом на сотни миллионов. И мне лично вообще не интересно, какими конкретно были отношения Путина с Кривоногих. Важен результат.

В этом смысле она ничем принципиально не отличается от десятков друзей президента мужского пола, которые когда-то занимались с ним дзюдо, служили в Дрездене, работали в КГБ, жарили шашлыки в кооперативе «Озеро», сидели в питерской мэрии в соседних кабинетах. Дружба с Путиным стала для всех них реальным социальным лифтом, они и есть то самое «окружение» Путина, которое кровно, материально заинтересовано в его бесконечном правлении. И даже если Путин вдруг отойдет от дел, нам придется столкнуться со всей этой компанией, которая пустила глубокие корни во всех сферах и стала «коллективным Путиным».

В этом смысле материал, который сделал «Проект», быть может не всеобъемлющий, не дающий полной картины со всех ракурсов, но достаточно показательный. Не в имени дело, не в половой принадлежности и не в конкретном характере отношений суть. Суть в том, что в России установилась на высшем государственном уровне система, которую описывает старинное понятие «кумовство» или советское понятие «блат».

Но массовую аудиторию это не колышет. Ну, подумаешь, какие-то миллионы или миллиарды. Публика либо вовсе равнодушна, либо завидует фигурантам очередного разоблачения, думая, как бы самим оказаться на месте этих друзей и приятелей, коррумпированных чиновников и депутатов. Они отнюдь не отрицательные герои, а ролевые модели, примеры для подражания. Почему сейчас так выросли конкурсы в вузах, дающих возможность потом попасть на госслужбу, в силовые структуры? Потому что молодые люди и их родители видят в этом конкретную карьерную и материальную перспективу. А для девушки стать хоть женой, хоть любовницей большого чиновника — это почти мечта.

Вот и получается, что расследование «Проекта» было опасно в первую очередь для самих расследователей. А президенту не грозило ничем, кроме испорченного на пару минут настроения. И даже глупо говорить о том, что журналистский материал вызвал нулевую реакцию структур, которые должны были бы проверить изложенные факты и вывести кого-то на чистую воду. Ни смельчаков, ни дураков в этом смысле нет.

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