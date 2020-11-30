 

Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Филипп Киркоров и другие гости открытия ГУМ-Катка

30.11.2020, 11:08, Разное

ГУМ-Каток на Красной площади открыл свои двери и будет дарить праздничное настроение москвичам и гостям столицы вплоть до 1 марта. На первый заезд в рамках юбилейного, 15-го по счету, сезона в антураже новогодних оленей и веселых пингвинов пришли Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Олег Меньшиков, Филипп Киркоров, Юлия Пересильд, Юлия Ковальчук, Дмитрий Хрусталев, Сергей Мазаев, Светлана Хоркина, Ольга Кабо, Алла Михеева, Ида Галич, Марина Зудина и многие другие.

Дмитрий Песков и Татьяна НавкаКликните на фото для просмотра галереиДмитрий Песков с дочкойФилипп Киркоров с детьмиОлег Меньшиков с супругой АнастасиейЮлия Пересильд с дочкамиАлла Михеева и Максим Маринин Специально для гостей открытия ГУМ-Катка фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представили фрагмент из мюзикла Татьяны Навки “Руслан и Людмила”, а сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова представила отрывок мюзикла “Спящая красавица. Легенда двух королевств”.

После шоу олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и Алексей Ягудин вместе с чемпионом мира по хоккею Алексеем Яшиным провели Bosco Зарядку на льду, в которой приняли участие более 30-и звездных гостей. Ведущим Bosco Зарядки стал президент Группы Компаний Bosco di Ciliegi Куснирович Михаил Эрнестович, который следил за точностью выполнения упражнений и подбадривал участников мероприятия. Тренеры показывали прыжки, приседания, ласточки и упражнения с клюшкой.

Алина ЗагитоваКликните на фото для просмотра галереиПовилас Ванагас и Маргарита ДробязкоТатьяна Навка и Алла МихееваМарина Мединская, Владимир Мединский, Михаил Куснирович, Екатерина МоисееваСветлана ХоркинаЮлия Барановская с сыномДмитрий ХрусталевВиктор Васильев и Дмитрий ХрусталевЮлия КовальчукМарина Зудина с дочкойМаксим Траньков и Татьяна Волосожар с дочкойИльдар Абдразаков с семьейКатерина Шпица с сыномАлексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с детьмиОльга Кабо с сыномАнна СеменовичИда ГаличМаргарита Мамун и Александр СухоруковСергей МазаевИлья Куснирович и Михаил Куснирович



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