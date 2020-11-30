Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Филипп Киркоров и другие гости открытия ГУМ-Катка

30.11.2020, 11:08, Разное

ГУМ-Каток на Красной площади открыл свои двери и будет дарить праздничное настроение москвичам и гостям столицы вплоть до 1 марта. На первый заезд в рамках юбилейного, 15-го по счету, сезона в антураже новогодних оленей и веселых пингвинов пришли Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Олег Меньшиков, Филипп Киркоров, Юлия Пересильд, Юлия Ковальчук, Дмитрий Хрусталев, Сергей Мазаев, Светлана Хоркина, Ольга Кабо, Алла Михеева, Ида Галич, Марина Зудина и многие другие.

Дмитрий Песков и Татьяна НавкаКликните на фото для просмотра галереи Дмитрий Песков с дочкой Филипп Киркоров с детьми Олег Меньшиков с супругой Анастасией Юлия Пересильд с дочками Алла Михеева и Максим Маринин Специально для гостей открытия ГУМ-Катка фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представили фрагмент из мюзикла Татьяны Навки “Руслан и Людмила”, а сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова представила отрывок мюзикла “Спящая красавица. Легенда двух королевств”.

После шоу олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и Алексей Ягудин вместе с чемпионом мира по хоккею Алексеем Яшиным провели Bosco Зарядку на льду, в которой приняли участие более 30-и звездных гостей. Ведущим Bosco Зарядки стал президент Группы Компаний Bosco di Ciliegi Куснирович Михаил Эрнестович, который следил за точностью выполнения упражнений и подбадривал участников мероприятия. Тренеры показывали прыжки, приседания, ласточки и упражнения с клюшкой.

Алина ЗагитоваКликните на фото для просмотра галереи Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко Татьяна Навка и Алла Михеева Марина Мединская, Владимир Мединский, Михаил Куснирович, Екатерина Моисеева Светлана Хоркина Юлия Барановская с сыном Дмитрий Хрусталев Виктор Васильев и Дмитрий Хрусталев Юлия Ковальчук Марина Зудина с дочкой Максим Траньков и Татьяна Волосожар с дочкой Ильдар Абдразаков с семьей Катерина Шпица с сыном Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с детьми Ольга Кабо с сыном Анна Семенович Ида Галич Маргарита Мамун и Александр Сухоруков Сергей Мазаев Илья Куснирович и Михаил Куснирович