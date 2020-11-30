Мнение: Забастовка в Индии

30.11.2020, 11:06, Разное

В Индии прошли колоссальная забастовка, в которой по разным оценкам приняло участие от 200 до 250 млн. человек.

Протестовали против неолиберальных реформ, ограничений связанных с коронавирусом, падения уровня жизни и политики правительства в целом.

В авангарде протеста шли профсоюзы, а также местные социалистические и коммунистические организации.

Несмотря на репрессии со стороны полиции и пандемию COVID-19, рабочие и фермеры и их союзники по всей Индии участвовали в общеиндийской забастовке против недавних неолиберальных реформ, проведенных правительством Нарендры Моди.

В четверг, 26 ноября, Индия стала свидетелем крупнейшей организованной забастовки в истории человечества. Более 250 миллионов рабочих и фермеров вместе со своими союзниками среди студентов, феминисток и групп гражданского общества приняли участие в общенациональной забастовке. Забастовка совпала с Днем конституции Индии, который знаменует собой принятие конституции в 1949 году, и проходит на фоне беспрецедентной атаки на права рабочих и защиту фермеров со стороны правого правительства премьер-министра Нарендры Моди.

Акция протеста фермеров в штатах вокруг Дели продолжалась до поздней ночи четверга и ранней пятницы. Тысячи фермеров прорвали блокаду за блокадой и маршируют к городу. Полиция неоднократно применяла к ним водометы, но не сломила их дух. Ожидается, что в пятницу они достигнут границ Дели.

Забастовка была организована коалицией рабочих и фермерских движений при участии 10 национальных торговых конфедераций и зонтичной группы, Всеиндийского координационного комитета Кисан Сангхарш (AIKSCC), который состоит из более чем 200 фермерских групп по всей Индии. . В забастовке также участвовали группы по защите прав женщин, студенческие союзы и различные организации гражданского общества. Забастовка также получила поддержку левых партий и нескольких оппозиционных групп.

Некоторые из ключевых требований, содержащихся в хартии из 12 пунктов, выдвинутой организаторами, включают отмену ряда законов, недавно принятых правительством Моди, отменяющих ключевые меры защиты цен на рабочую силу и сельхозпроизводство, откат недавней политики сокращения инвестиций в крупных государственных предприятий, реализация существующих программ социального обеспечения для сельских рабочих и расширение политики социального обеспечения для помощи массам, пострадавшим от экономических последствий пандемии COVID-19.

Тысячи фермеров вместе с членами профсоюзных групп и других движений со всей Индии также возглавили митинг в столице страны Дели. Митинг был встречен жесткими репрессиями со стороны полиции Дели, которая использовала блокаду, дубинки и водометы, чтобы остановить марш. В конце концов блокада была нарушена.

В аналогичной конфронтации с властями группы рабочих и фермеров остановили работу крупных мегаполисов, таких как Калькутта и Мумбаи, организовав сидячие забастовки на ключевых транспортных маршрутах. Промышленный и горнодобывающий пояс через Восточную и Центральную Индию также фактически остановился.

Организаторы заявили, что забастовка – это подготовка к новым столкновениям в стране. «Рабочие и крестьяне не успокоятся, пока разрушительная политика правительства БДП не будет обращена вспять. Сегодняшняя забастовка – это только начало. За этим последует гораздо более интенсивная борьба », – сказал Тапан Сен, генеральный секретарь Центра индийских профсоюзов (ЦИТУ), одной из конфедераций профсоюзов, участвовавших в забастовке. Забастовка проводится в то время, когда экономические последствия пандемии COVID-19 толкают Индию в настоящую рецессию, усугубляя существующее неравенство и лишения. Валовой внутренний продукт (ВВП) Индии снизился на рекордные 23,9%, а уровень безработицы вырос до беспрецедентных 27%.

В условиях такого всеобъемлющего кризиса правое правительство во главе с партией Бхаратия Джаната внесло новые поправки в трудовой кодекс и внесло законопроекты о сельском хозяйстве, которые обращают вспять основные исторические достижения в области прав рабочих и защиты фермерских хозяйств.

Несмотря на попытки полиции несколько раз подавить забастовку, по всей стране прошли массовые митинги. Члены Профсоюза работников здравоохранения вместе с рабочими порта Джавахарлала Неру, крупного порта торговой столицы Индии Мумбаи, участвуют в забастовке.

Профсоюзные активисты блокировали Национальное шоссе 31, главную дорогу, соединяющую город Калькутта в штате Западная Бенгалия.

Блокада ключевых железнодорожных линий также наблюдалась в крупных городах Индии. Нефтеперерабатывающие заводы в Ассаме, северо-восточном штате, богатом запасами нефти и природного газа, были остановлены в результате забастовки.

Полиция штата Харьяна задерживает участников акции протеста, направлявшихся в столицу страны Дели. Два соседних с Дели штата Харьяна и Уттар-Прадеш скоординировали с полицией Дели попытки предотвратить въезд протестующих в столицу.

Тем временем протестующие фермеры блокировали в Уттар-Прадеше маршруты, ведущие в Дели.

Рабочие протестуют в Нойде, городе-спутнике Дели. Массовые протесты прошли и в южных штатах.

Протесты также прошли в Джамму и Кашмире, которые уже больше года находятся под фактически введенным правительством карантином, а репрессивная политика правительства чрезвычайно затруднила мобилизацию.

https://peoplesdispatch.org/2020/11/27/250-million-people-participate-in-nationwide-strike-in-india/ – цинк

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