Азербайджан решил построить дорогу до границы с Арменией

30.11.2020, 11:04, Новости дня

Азербайджан намерен построить автодорогу до границы с Арменией по территории, перешедшей под контроль республики в Нагорном Карабахе, сообщил глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог страны Анар Наджафли.

«Новая дорога – это автомагистраль Горадиз – Миндживан – граница с Арменией», – сказал Наджафли в интервью азербайджанскому информационному агентству Тренд, уточнив, что уже начались проектировочные работы.

Он добавил, что в будущем эта магистраль может быть проложена и дальше – от границы Армении в направлении Нахичевани, передает ТАСС.

Ранее в Азербайджане началось строительство автомагистрали из Физулинского района до перешедшего под контроль Баку города Шуша. Ее протяженность составит 101,5 км.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.