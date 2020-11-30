 

Азербайджан решил построить дорогу до границы с Арменией

30.11.2020, 11:04, Новости дня

Азербайджан намерен построить автодорогу до границы с Арменией по территории, перешедшей под контроль республики в Нагорном Карабахе, сообщил глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог страны Анар Наджафли.

«Новая дорога – это автомагистраль Горадиз – Миндживан – граница с Арменией», – сказал Наджафли в интервью азербайджанскому информационному агентству Тренд, уточнив, что уже начались проектировочные работы.

Он добавил, что в будущем эта магистраль может быть проложена и дальше – от границы Армении в направлении Нахичевани, передает ТАСС.

Ранее в Азербайджане началось строительство автомагистрали из Физулинского района до перешедшего под контроль Баку города Шуша. Ее протяженность составит 101,5 км.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / В Минск стягивают военную технику, в некоторых городах Беларуси перебои с интернетом

30.06 / Уровень доверия украинцев Зеленскому резко снизился

29.07 / В AnTuTu появился смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus

09.11 / «Сириусу» решили присвоить статус федеральной территории

07.10 / Трамп отказался от переговоров с демократами о пакете экономической помощи

22.07 / Грузия возобновит регулярное авиасообщение не раньше 1 сентября

20.11 / ВОЗ призвала отказаться от использования ремдесивира у больных COVID-19

01.10 / Навальный опубликовал подборку высказываний российских чиновников о его отравлении

15.11 / Стало известно об улучшении самочувствия Хрусталева

28.08 / В “Нацкорпусе” отвергают причастность к обстрелу сторонников Кивы и призывают задержать самого нардепа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска