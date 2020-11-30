 

Рособрнадзор опроверг ограничение по числу сдаваемых на ЕГЭ предметов

30.11.2020, 11:04, Новости дня

Рособрнадзор не намерен ограничивать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ, заявили в пресс-службе ведомства.

«В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее Минпросвещения опровергло отмену ЕГЭ из-за коронавируса. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / В США заявили об оплате Россией убийств американских военных

27.10 / Украина обвинила Венгрию в «наглом вмешательстве» в выборы

30.07 / Песков не согласился со словами Дерипаски о борьбе властей РФ с санкциями

02.09 / В МИД Украины назвали “бредом” заявление Лаврова об “украинских экстремистах” в Беларуси

26.08 / Губернатор Висконсина ввел чрезвычайное положение после беспорядков в Кеноше

16.08 / Раскрыта дата продаж кроссовера GAC GS5 в России

01.09 / Пушков: Фрадков проявил себя как очень надежный человек

19.10 / В РФ создали нейросеть для сортировки мусора

11.11 / Le Figaro – на волне «камаломании» Харрис прочат победу в президентских выборах 2024 года

01.10 / Затраты на возобновление запусков с «Морского старта» оценили в 29 млрд рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска