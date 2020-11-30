Рособрнадзор опроверг ограничение по числу сдаваемых на ЕГЭ предметов
30.11.2020, 11:04, Новости дня
Рособрнадзор не намерен ограничивать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ, заявили в пресс-службе ведомства.
«В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Напомним, ранее Минпросвещения опровергло отмену ЕГЭ из-за коронавируса.
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