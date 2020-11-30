Рособрнадзор опроверг ограничение по числу сдаваемых на ЕГЭ предметов

30.11.2020, 11:04, Новости дня

Рособрнадзор не намерен ограничивать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ, заявили в пресс-службе ведомства.

«В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее Минпросвещения опровергло отмену ЕГЭ из-за коронавируса.