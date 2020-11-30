Бросивший детей в Шереметьево житель Хабаровского края осужден

30.11.2020, 11:04, Новости дня

Житель Хабаровского края, бросивший своих детей в аэропорту Шереметьево, получил один год три месяца колонии, сообщили в Генпрокуратуре.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) … Суд … приговорил мужчину к одному году и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

Добавляется, что приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в январе мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

Было возбуждено уголовное дело. Затем отец детей пришел с повинной. По данным следствия, Гаврилов не только бросил детей, но и избивал их, а также бывшую жену. Кроме того, он украл деньги у знакомой.

Сначала детей передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, позднее –матери, у которой сейчас новая семья. Гаврилов просил уполномоченную по правам ребенка Анну Кузнецову не отдавать сыновей матери.

Напомним, в августе суд в Хабаровском крае ограничил в родительских правах местного жителя Виктора Гаврилова, который оставил детей в аэропорту Шереметьево.