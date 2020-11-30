Главным виновником распространения коронавируса в стране россияне назвали США

30.11.2020, 11:03, Разное

Соединённые Штаты Америки являются главным виновником тяжёлой эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением в России новой коронавирусной инфекции. Об этом гласят результаты социологического исследования ВЦИОМ, представленные на официальном портале организации.

Уверенность в причастности американских спецслужб к распространению штамма выразили более 60 % опрошенных, большинство из которых высказали мнение, что вирус SARS-CoV-2 носит рукотворный характер, а распространялся на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов. Среди других виновников называются Великобритания, Франция, Германия, Италия и Китай.

15 % респондентов, опрошенных социологами, усомнились в существовании SARS-CoV-2 и заявили, что под вирус маскируют сезонные респираторные заболевания. Вместе с этим россияне ответили и на вопросы к доверии отечественной вакцине Sputnik V. Ей доверяют 75 %. В эффективности отечественной медицины уверены 91 % опрошенных.