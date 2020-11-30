Названы симптомы начала тяжелой формы коронавируса

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30.11.2020, 10:58, Разное

О тяжелой форме коронавируса могут говорить два главных симптома. Речь идет о высокой не спадающей температуре и появлении проблем с дыханием. Такого мнения придерживается врач Владислав Мохамед Али.
Температура тела выше 38 градусов, которая не снижается в течение нескольких дней, несмотря на употребление лекарственных препаратов, говорит о развитии болезни. Это состояние нередко указывает на начало цитокинового шторма. Он представляет собой каскад различных биохимических реакций, провоцирующих воспалительные процессы в организме. Явление способствует поражению легких и других органов.

Вторым симптомом тяжелого протекания COVID-19 считается одышка. Этот признак говорит о растущей площади поражения легких. По словам врача, все остальные признаки тяжелой формы коронавируса определяются лабораторно или же посредством медицинских инструментов.



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