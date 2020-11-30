Лера Кудрявцева рассказала о восстановлении мамы после инсульта

30.11.2020, 10:58, Разное

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как ее мама борется с последствиями инсульта. На своей странице в Instagram-аккаунте она опубликовала снимок с мамой, под которым оставила комментарий, где идет речь о реабилитационном периоде родительницы.

Мама Леры Кудрявцевой перенесла инсульт в конце августа. Изначально у нее поднялось давление, но значение этому не придали, впоследствии оказалось, что оно было симптомом инсульта. После госпитализации у нее перестала работать левая сторона тела, а состояние здоровья не позволяло транспортировать маму знаменитости в Москву.

Судя по новому снимку, где мать и дочь обнимаются, держа букет цветов, процесс реабилитации проходит успешно. Лера Кудрявцева называет свою маму «бойцом и трудягой», она попросила, чтобы та была здорова, а более ей ничего не надо. Подписчики телеведущей присоединились к пожеланиям, пожелав ее маме долгих лет жизни.