“Такое чувство, что готовят к Олимпийским играм”. Балух рассказал о своей реабилитации

30.11.2020, 10:46, Новости дня

Бывший политзаключенный, крымчанин Владимир Балух сообщил в опубликованном 29 ноября интервью “Цензор.НЕТ”, что его реабилитация после операции напоминает подготовку к Олимпийским играм.

Издание отмечает, что бесплатную реабилитацию он проходит в клинике “Нодус” в Броварах.

“Меня здесь страшно прессуют. В будни с утра до вечера я занят. На тренажерах хожу по пять километров, затем на велосипеде проезжаю по 22 километра. У меня такое ощущение, что меня готовят к Олимпийским играм. Только в выходные оставляют в покое”, – рассказал Балух.

Он признался, что периодически по вечерам его тревожат головные боли.

“Но я целый день себя нагружаю. Может, это с этим связано. Да и погода меняется. Достаточно отдохнуть, полежать – и боль проходит”, – отметил бывший политзаключенный.

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Активист находился в медикаментозной коме. 25 сентября народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко сообщила, что врачи начали выводить его из этого состояния. Балуха выписали из больницы 22 октября.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от “Европейской солидарности”.

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.