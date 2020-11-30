“Он настоящий красавчик!”. Решетник показал новорожденного сына

30.11.2020, 10:46, Новости дня

Украинский ведущий Григорий Решетник сообщил в Instagram о рождении сына.

“Теперь я многодетный папа. У нас родился третий сыночек! Он настоящий красавчик! Я благодарю свою любимую жену-героиню за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать”, – написал он 28 ноября.

На фото запечатлена рука жены телеведущего, Кристины, держащая руку ребенка.

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Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Также Решетник опубликовал фото с новорожденным на руках.

“Заехал пожелать сладких снов самому маленькому, и сам теперь буду спать, как [младенец]”, – отметил он.

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Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Григорий и Кристина Решетник воспитывают двоих сыновей – Ивана (2013) и Дмитрия (2017). Пара зарегистрировала брак в 2010 году.

В июне 2020 года Решетник сообщил, что его супруга беременна в третий раз – вскоре у них родится третий сын.