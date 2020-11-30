“Каждый день наращивает мышцы”. Арахамия сравнил медсистему Украины с армией в 2014 году

30.11.2020, 10:46, Новости дня

Медицинская система Украины усиливается так же, как это было с украинской армией, которая воюет на Донбассе. Об этом 28 ноября заявил в эфире телеканала “Украина 24” народный депутат Украины, глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия.

“Нужно понимать, что мы в условиях, как примерно в 2014 году армия выглядела, и надо было срочно воевать, вот примерно в такой ситуации и медицинская система. Но она каждый день наращивает мышцы. И, по сути, когда люди не понимают, говорят, какая разница, 3 тыс., или 5 тыс., или 7 тыс. [больных COVID-19]. Разница в том, что мы покупаем время. И каждый день, который мы покупаем, он наращивает мышцы медицинской системы”, – сказал нардеп.

Он выразил надежду, что в Украине “медицинская система будет способна в сотни раз более эффективно обрабатывать эпидемиологические кризисы”.

“Приходят из регионов периодически сигналы о том, что там тестирования нет, или не могут люди получить эти тесты, и выезжают мобильные бригады, уже, по-моему, около 2 млн выездов бригад скорой помощи, которые делают тесты удаленно, и так далее. Конечно, не хватает”, – отметил Арахамия.

В Украине последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день. Так, на утро 28 ноября в Украине выявили рекордные 16 294 новых случая.

По состоянию на 30 ноября в стране зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной инфекции, из них 9946 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 12 327 пациентов с COVID-19, выздоровело 345 149 человек.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.