Загадки Третьего Рейха: История Марии Оршич, улетевшей с Земли на космическом корабле

30.11.2020, 10:44, Разное

История эры нацистов во время Второй мировой войны полна загадок. За прошедшие десятилетия из этих странностей сложилась полноценная мифология, в которой были тесно переплетены реальные истории с легендами или слухами.

Некоторые из этих историй кажутся особенно причудливыми и сюрреалистичными, чтобы быть реальными. Это все, что связано с оккультизмом, НЛО и другими сверхъестественными вещами. Одна из подобных историй рассказывает о женщине-экстрасенсе, которой пришельцы передали планы постройки межпланетного корабля.

История начинается в 1919 году, когда молодая женщина по имени Мария Оршич (Maria Orsic) вместе со своим женихом приехала в Мюнхен (Германия), чтобы начать там новую жизнь. Она родилась в Загребе (Хорватия) и якобы с детства была наделена талантом медиума.

Когда она оказалась в Германии, она была уже довольно опытным медиумом-экстрасенсом и быстро прославилась как специалист по контактам с духами умерших. На своих сеансах она входила в состояние транса, ее глаза закатывались вовнутрь, а телом овладевали разные духи, которые отвечали на вопросы клиентов.

В какой-то моменте слава разошлась так широко, что она привлекла к себе внимание членов организации под названием Общество Туле.

Общество Туле, названное в честь мифической страны из греческой легенды, было оккультной группой и тайным обществом, основанным вскоре после Первой мировой войны Вальтером Наухаузмом. Они были известны своими безумными идеями о расовой теории, изучением происхождения арийской расы, и попытками доказать, что арийская раса превосходит все остальные расы.

Ответвлением этой группы было эзотерическое Общество Врил, в которое впоследствии также вошла Оршич, где она стала известна как могущественный экстрасенс. Именно тогда все стало наиболее причудливо.

В 1924 году Оршич проводила стандартный сеанс спиритизма, во время которого она пыталась связаться с духом покойного германского поэта-антисемита и политика Дитриха Эккарта. Она успешно установила контакт с ним и он вселился в ее тело, после чего внезапно начал рассказывать следующую историю:

Он рассказал о том, что древние шумеры на самом деле были инопланетной расой с планеты системы Альдебаран и именно они являлись предками арийской расы. Предположительно 500 миллионов лет назад они прибыли на Землю. Далее дух начал передавать послание от этих пришельцев и делал это на древнем шумерском языке, который сама Оршич, как она заявляла позже, вообще не понимает.

Все это показалось собравшимся на сеансе чрезвычайно убедительно и этому поверили даже некоторые очень скептично настроенные участники собрания, в том числе самый высокопоставленный среди них – заместитель Гитлера по делам нацистской партии Рудольф Гесс.

Несмотря на то, что Оршич уверяла, что она не понимает шумерского языка, она заявила, что знает то, что было передано в этом послании. А было это ни больше ни меньше, а планы по постройке межпланетного космического корабля. Этот корабль был способен совершать "межпространственные прыжки".

Далее в легендах указывалось, что эти планы были благополучно переведены в чертежи, после чего началось строительство того, что носило кодовое название "Мюнхенское устройство". В 1943 году постройка была окончена и состоялось большое собрание Общества Туле и Общества Врил, на котором обсуждался этот корабль.

Рассматривалась логистика запуска корабля в систему Альдебаран и решалось, кто отправится в эту поездку. Так как окончательное решение оказалось очень сложным, в 1944 году состоялось еще одно большое собрание.

После этого все становится чрезвычайно запутанным, так как на повестке дня выяснилось, что внутрь Обществе Врил проникла военизированная группа Schutzstaffel (формирования СС), которые задумали забрать данный корабль себе, чтобы использовать его в военных целях.

Напуганная Оршич приказала спрятать корабль в надежном месте (по другим данным полностью уничтожить), а само Общество Врил распустить. После этого следы самой Оршич и других членов Врил попросту исчезают в истории, оставив множество причин для сплетен.

По самой известной теории, Оршич и ее соратники тайком сели на свой корабль и в конце концов улетели в космос в ту самую систему Альдебаран. Однако членам СС удалось добыть планы корабля и они решили использовать их в своих собственных исследованиях.

Именно тогда Третьим Рейхом было создано секретное военное оружие под названием Die Glocke (Колокол). Это был летательный аппарат с характеристиками современных НЛО. Считается, что он был построен в 1944 году в огромной подземной лаборатории внутри Вацлавской шахты.

В документах описывалось, что он выглядел как огромный колокол 3 метра в ширину и высотой 4,5 метра. Внутри него было два огромных свинцовых цилиндра, заполненных засекреченной субстанцией с названием Xerum 525. В темноте этот объект освещал всю шахту бледно-фиолетовым свечением.

Однако пустить в бой этот объект нацистам так и не удалось, потому что Германия начала проигрывать войну на всех фронтах. В апреле 1945 года в последней отчаянной попытке якобы поступил приказ отправить Die Glocke в атаку на войска союзников, но эта попытка тоже провалилась.

Позже поползли слухи, что когда американская армия обыскивала тайные подземелья Третьего Рейха в Чехии и Австрии, они нашли более тысячи таких же "колоколов" и захватили. Дальнейшая их судьба неизвестна.