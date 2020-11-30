Приложения Google теперь трудно устанавливаются на смартфоны опальной китайской компании

30.11.2020, 10:38, Новости дня

Блокирование существенно затрудняет установку приложений Google на смартфоны и прочие мобильные гаджеты, выпущенные в опальной китайской компании Huawei. Как поясняют эксперты, их практически невозможно установить вручную.

Это все еще возможно, однако необходимы «маленькие хитрости», говорят специалисты. Сам производитель больше не делает никаких предустановок. Поэтому, если вы не продвинутый пользователь, китайский смартфон для вас может превратиться из современного устройства в обыкновенный кирпич.

Очередным этапом отлучения от рынка стало решение Google закрыть возможность ручной установки своих приложений. Вы получите извещение о том, что программа несовместима с устройством. На этом все и закончится, уточняют специалисты.