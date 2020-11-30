Надежда Михалкова впервые вышла в свет вместе с детьми

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30.11.2020, 10:12, Разное

Долгое время Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили не показывали своих детей, Нину и Ваню, в соцсетях и не посещали вместе с ними мероприятия, но вчера актриса сделала исключение из правил. Надежда впервые позировала светским фотографам вместе с дочкой и сыном, выбрав для дебюта открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка на Красной площади.

Надежда Михалкова с детьмиЯ считаю себя строгим и довольно требовательным родителем. Стараюсь, конечно, не переходить в крайности, но иногда теряю над собой контроль. А еще все равно каждый раз переживаю, если возникает какой-то спор с детьми или приходится их чего-то лишить в качестве наказания. Например, запретить им смотреть телевизор, играть на планшете или телефоне. Разумеется, с их стороны начинаются манипуляции, но я стараюсь стоять до конца. Хотя иногда, конечно, бывает очень сложно это сделать,- делилась в интервью HELLO! Надежда,  которая с этого года перестала скрывать детей и начала пусть редко, но публиковать их фото в социальных сетях. Напомним, Иван и Нина родились в один день с разницей в два года: дочь появилась на свет 21 мая 2011 года, а сын в этот же день в 2013-м. Сами Резо и Надежда развелись в 2017 году. После развода младшая дочь Никиты Михалкова все свое время посвящает детям и работе в кино в качестве режиссера.

Дети Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили Нина и Ваня с двоюродной сестрой Лидой



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