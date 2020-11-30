 

В Сети появилась информация о новом процессоре Intel Core i7-1180G7

30.11.2020, 10:02, Разное

В Сети обнародована информация о новом процессоре Intel, который получил название Core i7-1180G7. Известно, что он будет устанавливаться в ультратонких ноутбуках от китайского производителя Lenovo.
Процессор был замечен в Geekbench. Intel Core i7-1180G7 представляет собой CPU на 15 ватт. Он и проходил тестирование, находясь в одном из ноутбуков компании Lenovo.

Особенностью новинки выступает графический процессор DG1 на базе архитектуры Xe. Данное решение является самым мощным в линейке с 96 исполнительными блоками. Работа осуществляется на частоте 2,2-4,6 ГГц. В Intel Core i7-1180G7 присутствуют четыре вычислительных ядра. 12 МБ имеет кэш-память третьего уровня.

Если говорить о результатах испытаний, то они оказались неплохими. Процессор от Intel набрал 1542 и 5280 баллов в однопоточном и многопоточном тестах соответственно, пишет портал iReactor.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Эксперт: Лукашенко упустил шанс уйти вовремя и “красиво”

29.10 / Мнение: Он уехал жить в Лондон

04.08 / Бузову подозревают в измене Даве с женатым директором

11.10 / Марина Хлебникова после долгого отсутствия в Instagram поприветствовала подписчиков

07.08 / Мнение: О роковой самоизоляции Владимира Путина

17.10 / Пластический хирург заметил следы пластических операций на лице Ксении Бородиной

17.07 / Volkswagen планирует выпустить классические модели с электрическими моторами

26.10 / Мнение: Новое перемирие в Карабахе. Попытка Трампа

25.07 / Россия и Китай: две империи, смотрящие друг на друга с неприязнью

12.10 / Американцы разочаровались в избирательной системе США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска