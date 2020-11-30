В Сети появилась информация о новом процессоре Intel Core i7-1180G7

30.11.2020, 10:02, Разное

В Сети обнародована информация о новом процессоре Intel, который получил название Core i7-1180G7. Известно, что он будет устанавливаться в ультратонких ноутбуках от китайского производителя Lenovo.

Процессор был замечен в Geekbench. Intel Core i7-1180G7 представляет собой CPU на 15 ватт. Он и проходил тестирование, находясь в одном из ноутбуков компании Lenovo.

Особенностью новинки выступает графический процессор DG1 на базе архитектуры Xe. Данное решение является самым мощным в линейке с 96 исполнительными блоками. Работа осуществляется на частоте 2,2-4,6 ГГц. В Intel Core i7-1180G7 присутствуют четыре вычислительных ядра. 12 МБ имеет кэш-память третьего уровня.

Если говорить о результатах испытаний, то они оказались неплохими. Процессор от Intel набрал 1542 и 5280 баллов в однопоточном и многопоточном тестах соответственно, пишет портал iReactor.