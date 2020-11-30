Ольга Спиркина хочет развестись с Дмитрием Кончаловским из-за его алкоголизма

30.11.2020, 10:02, Разное

Актриса Ольга Спиркина не смогла смириться с алкоголизмом Дмитрия Кончаловского, поэтому инициировала бракоразводный процесс. Племянник Никиты Михалкова уже отказывал ей в разводе, но его супруга не видит смысла в дальнейшем совместном проживании, ведь муж, по ее словам, не изменит образ жизни.

В передаче Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись» Ольга Спиркина пожаловалась, что ее муж слишком увлечен распитием алкогольных напитков. Он может выпить за раз две бутылки. При этом предпочитая жить в свое удовольствие, племянник Никиты Михалкова перестал заботиться о здоровье и внешнем виде, все это не укладывается в рамки принципов актрисы.

Сама Ольга Спиркина выпивает, но не более двух бокалов вина, не курит, соблюдает диету и негативно относится к лени. Два раза она подавала на развод, но Дмитрий Кончаловский не подтверждал запросы. Также внук Никиты Михалкова заявлял, что у них с супругой «разные параметры». Она называет алкоголиками всех, кто пьет более двух бокалов вина.