Скандалы: Яхта раздора

30.11.2020, 9:52, Разное

Гендиректор ПАО «Кировский завод» Георгий Семененко приобрёл судно для отдыха за 300 млн рублей на фоне требований миноритариев вернуть почти 20 мрлд рублей причинённых им убытков

Конфликт акционеров одного из крупнейших российских промышленных предприятий может вспыхнуть с новой силой. По сведениям «Октагона», гендиректор ПАО «Кировский завод» Георгий Семененко приобрёл яхту за 300 млн рублей, что составляет пятую часть прибыли предприятия за 2019 год. Покупку он совершил на фоне непрекращающихся требований миноритариев вернуть почти 20 мрлд рублей причинённых им убытков.

В реестре импортных закупок «Октагон» обнаружил данные о том, что в октябре 2019 года гендиректор Кировского завода Георгий Семененко купил яхту марки Princess 75MY с «целью отдыха на Неве, Ладожском и Онежском озёрах и в Финском заливе». Построена она была годом ранее в Великобритании. Рассчитана на 11 человек, трое из которых – члены экипажа. На сайте дальневосточного представителя производителей яхт, компании «Лагуна», она представлена по цене 2,94 млн фунтов (299 млн рублей).

Между тем, согласно финансовой отчётности Кировского завода, чистая прибыль предприятия за 2019 год составила 1,46 млрд рублей при задолженности по кредитам, займам и векселям в размере 5,8 млрд рублей на конец года. В отчёте указано, что зарплата гендиректора за год составила 88,56 млн рублей.

В 2020 году долговая нагрузка Кировского завода возрастёт, считают специалисты аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), до 4,3.

Ситуация осложняется корпоративным конфликтом, который длится 14 лет. Несмотря на слухи о его завершении, миноритарные акционеры рассказали «Октагону», что не закончили разбирательства с Георгием Семененко в суде.

Становление завода

Кировский завод существует более двух веков. В 1801 году он был основан как Чугунолитейный завод на Петергофской дороге. Нынешнее название он получил спустя две недели после убийства первого секретаря Ленинградского обкома Сергея Кирова в 1934 году.

В советское время на заводе производились тракторы, вагоны, двигатели для сельскохозяйственной техники, сталь и военное оборудование, в частности, танк Т-28. В 1992 году Кировский завод одним из первых в стране был акционирован, а производство перепрофилировано и расширено.

Возглавил Кировский завод Пётр Семененко, который с 1987 года по приказу министра оборонной промышленности СССР занимал пост гендиректора производственного объединения. Он провёл преобразования в производственной и управленческой структурах и смог целиком сохранить за заводом территории в центре Санкт-Петербурга при разработке генплана 2005 года. По появлявшейся в СМИ информации, он пользовался поддержкой в то время губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко.

В 2005 году Пётр Семененко погиб, выпав из окна сочинской гостиницы «Белые ночи», где он отдыхал с супругой. Правоохранители рассматривали все версии произошедшего, в том числе криминальную. Но по итогам проверки прокуратура Сочи отказала в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

К моменту гибели за Петром Семененко числилось 14,5 процента акций предприятия. Ещё около 40 процентов принадлежало компаниям, которыми владел Кировский завод: ИФК «Петросталь-Инвест» – 15 процентов, «Тетрамет» – 12,41 процента, ИФК «ПТЗ-Инвест» – 7,53 процента, «Сигма-Инвест» – 6,34 процента. Сыну, Георгию Семененко, принадлежало два процента, чуть больше 10 процентов приходилось на работников завода.

Миноритарным пакетом (около 25 процентов) владели бизнесмены Максим Яковлев и Игорь Устинов.

Как рассказал «Октагону» председатель совета директоров Кировского завода, управляющий партнёр «Дювернуа Лигал» Егор Носков, Яковлев и Устинов стали акционерами вскоре после приватизации предприятия. По словам Носкова, акции достались им благодаря владению чековым инвестиционным фондом, после ликвидации которого они перевели ценные бумаги фонда на себя и подконтрольные им фирмы: ОАО «Полиграфоформление», ЗАО «Дорога», ЗАО «Балтийский эмиссионный союз», ЗАО «Регистроникс» – всего порядка 10 компаний.

Представитель миноритариев Пётр Фролов эту информацию не подтверждает. По его словам, Яковлев, Устинов и Семененко совместно приобретали акции как на себя, так и на Кировский завод. На момент гибели главы предприятия миноритарии были членами совета директоров.

С приходом на место гендиректора предприятия Георгия Семененко между мажоритарными и миноритарными акционерами возникли конфликты, которые привели к корпоративному спору, растянувшемуся до сегодняшнего дня.

Бесконечные суды

Придя на завод, новый руководитель заявил о курсе на реформы. В первую очередь он намеревался объединить в одну все дочерние структуры, которых к тому моменту насчитывалось 22, включая крупнейшие Петербургский тракторный завод и металлургический завод «Петросталь». В то время Кировский завод не имел задолженностей, консолидированная выручка группы на конец 2005 года составляла 9,134 млрд рублей.

Смена управленческого стиля повлекла за собой потери в руководящем звене.

В конце 2005 года уволили замгендиректора по экономике Юрия Борисова, весной 2006 года ушёл гендиректор «Петростали» Валентин Захаров. Оба считались одними из ключевых фигур созданной Петром Семененко структуры.

Почти полностью сменился и состав совета директоров, который возглавил директор Петербургского тракторного завода Александр Крикунов.

Позднее выяснилось, что перемены коснулись также владельцев Кировского завода. С первых дней после гибели гендиректора находившиеся под фактическим управлением завода компании «Петросталь-Инвест», «Тетрамет», «ПТЗ-Инвест» и «Сигма-Инвест» начали подвергаться реорганизациям. К 2009 году в результате проведённых в несколько этапов сделок по купле-продаже и отчуждению около 35 процентов акций Кировского завода оказались в распоряжении компаний, зарегистрированных на Кипре.

В 2008 году миноритарные акционеры впервые обратились по выявленным фактам в суд: они оспаривали 14 взаимосвязанных сделок по отчуждению 41,28 процента акций Кировского завода. Осенью 2009 года 13-й Арбитражный апелляционный суд признал сделки недействительными и оставил истцам возможность разыскивать и истребовать акции у недобросовестных приобретателей. Однако в возврате акций отказал – в связи с ликвидацией фирм-посредников, через которые проводились сделки.

В материалах суда говорится, что акции выводились с Кировского завода по цене три доллара за штуку. А в дальнейшем перепродавались через оценку фирмами-посредниками в десятки раз дороже.

В решении суда указано, что «в действиях гендиректора Георгия Семененко, имеющего заинтересованность в сделках, присутствует наличие признака “недружественного поглощения” ОАО “Кировский завод” путём незаконного получения права на акции».

После вынесенного решения борьба между мажоритариями и миноритариями вошла в новую фазу. Последовали ответные многочисленные судебные разбирательства, новые иски по другим эпизодам сделок Кировского завода, безуспешные попытки снять Георгия Семененко с поста гендиректора. Решение суда не выдержало пересмотра в кассации.

– Яковлев и Устинов оспаривали сделки по продаже акций предприятия, утверждая, что гендиректор не имел права их согласовывать. Если учесть, что их акции были распределены приблизительно между 10 держателями с каждой стороны, по одному и тому же поводу они могли обратиться в суд около ста раз – просто меняя местами истцов и ответчиков. К настоящему времени все суды по оспариванию сделок они проиграли: сделки были признаны законными, – заявил Егор Носков.

В 2011 году Кировский завод ушёл с биржи. Как говорилось в комментарии пресс-службы предприятия, это было продиктовано «крайне незначительным объёмом операций на бирже по продаже и покупке акций». Однако, по мнению представителя миноритариев Петра Фролова, это было связано с необходимостью скрывать бухгалтерскую и корпоративную информацию от акционеров.

Его мнение подтверждает и тот факт, что ещё через пару лет Кировский завод перестал публиковать консолидированную финансовую отчётность. Договоры, по словам Петра Фролова, предприятие раскрывает только банкам.

С момента начала корпоративного спора Кировский завод приостановил акционерам выплаты дивидендов. Как уточнил Егор Носков, это связано с тем, что «машиностроение в России относится к капиталоёмкой и низкомаржинальной сфере деятельности, поэтому прибыль реинвестируется в предприятие».

Скрытые бенефициары

Одним из ключевых предметов судебных разбирательств в последние годы остаётся раскрытие бенефициаров Кировского завода. Как рассказал Пётр Фролов, изначально ушедшие под контроль кипрских компаний акции позже были распределены между другими офшорными фирмами. Конечные их владельцы не называются.

В списке аффилированных лиц доля участия в уставном капитале указана только у шестерых. На них суммарно приходится около 14 процентов акций.

В 2010 году источники «Коммерсанта» рассказывали о намерении банка «Россия», который принадлежит бизнесменам Ковальчукам, войти в капитал завода. Один из них сообщал о переговорах сторон на тему, какие активы предприятия и на каких условиях перейдут банку. Другой утверждал, что банк уже владеет небольшим пакетом акций Кировского завода через офшорные компании.

На сегодняшний день банк «Россия» – основной кредитор Кировского завода и его дочерних компаний. В августе этого года на собрании акционеров было принято решение передать банку в залог 15 процентов акций предприятия. Они должны обеспечить четыре заключённых с «Россией» в 2014–2017 годах кредитных договора на сумму почти 3,5 млрд рублей.

На предстоящем в декабре этого года внеочередном собрании акционерам предстоит голосовать по новому кредитному договору, 14 договорам залога и четырём договорам поручительства между Кировским заводом и банком «Россия».

Не последние итоги

В феврале прошлого года пресс-служба Кировского завода объявила о подписании мирового соглашения между Максимом Яковлевым и Георгием Семененко. Оно подразумевало отказ миноритария от новых исков в адрес предприятия и его гендиректора.

О том, что между конфликтующими сторонами заключён мировой договор, стало известно через несколько месяцев после возвращения Яковлева из плена. В июне 2018 года он был похищен во время отдыха в Новом Афоне (Абхазия). За голову бизнесмена неизвестные требовали 200 млн рублей. Освободили его через 109 дней, уголовное дело до сих пор не закрыто.

Суды по вопросу вывода активов Кировского завода завершились в пользу мажоритарных акционеров.

Но на этом разбирательства акционеров не закончились. 15 декабря в Арбитражном суде Северо-Западного округа состоится кассационное рассмотрение, связанное с взысканием с Георгия Семененко убытков более 1,5 млрд рублей из-за того, что он в 2008 году продал долю в «Сигма-Инвест» по завышенной цене. 17 декабря в первой инстанции Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области пройдёт заседание по сделкам между Кировским заводом, Путиловским литейным заводом и «Сигма-Инвест». Для Георгия Семененко процессы могут осложниться информацией о приобретённой им за более чем три годовых зарплаты яхте.

– По моему мнению, для Игоря Устинова бесконечные разбирательства с заводом стали навязчивой идеей. За время конфликта он успел получить юридическое образование и сейчас продолжает оспаривать в судах многочисленные действия совета директоров, уже не имеющие влияния на фактическое владение и управление обществом и не связанные со сделками 2006 года, – прокомментировал Егор Носков.

Анна Фёдорова