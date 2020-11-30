 

В Перу в пропасть упал микроавтобус, погибло по меньшей мере семь человек

30.11.2020, 9:50, Новости дня

29 ноября в провинции Ла-Либертад на северо-западе Перу в пропасть глубиной около 100 метров упал микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщило государственное агентство Andina.

В результате ДТП погибло по меньшей мере семь человек, еще 11 получили травмы разной степени тяжести.

Агентство отмечает, что все находившиеся в машине пассажиры возвращались из населенного пункта Чаягуаль, где участвовали в вечеринке, которую организовали вопреки запрету центральной власти. Отель El Cazador, где проходила вечеринка, расположен напротив полицейского участка, подчеркнуло Andina.

Все погибшие уже опознаны, среди них одна женщина.

Следствие занимается выяснением причин падения, но известно, что в микроавтобусе был “избыток пассажиров”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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