 

“Наконец-то”. Разумков выздоровел от COVID-19

30.11.2020, 9:50, Новости дня

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков проинформировал 30 ноября в Facebook, что выздоровел от коронавирусной инфекции.

“Наконец-то снова привычный рабочий график”, – написал он.

Разумков также опубликовал негативный результат ПЦР-теста на коронавирус.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1606382899569694&id=100005939985790

О своем инфицировании коронавирусом спикер Верховной Рады сообщил 11 ноября.

По состоянию на 30 ноября в Украине зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной инфекции, из них 9946 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 12 327 пациентов с COVID-19, выздоровело 345 149 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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