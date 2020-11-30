«Разочарован результатами» – в США бизнесмен потребовал вернуть ему $2,5 млн пожертвований на борьбу с фальсификациями

30.11.2020, 9:48, Новости дня

Бизнесмен и сторонник Дональда Трампа Фредрик Эшельман пожертвовал группе True the Vote $2,5 млн. Группа намеревалась разоблачить фальсификации на выборах в США, но, по мнению Эшельмана, не справилась. Теперь он требует вернуть ему всю сумму, пишет The Guardian. По словам истца, он оказался «разочарован результатами», поскольку организация отказалась оспаривать результаты голосования и перестала отвечать на его звонки.



Reuters

Сторонник Дональда Трампа, который пожертвовал $2,5 миллионов на разоблачение и привлечение к ответственности различных чиновников за фальсификацию президентских выборов в США, потребовал свои деньги назад после того, как «разочаровался в результатах» этих усилий, пишет The Guardian.

Бизнесмен из Северной Каролины по имени Фредрик Эшельман, сообщил, что отправил деньги протрамповской группе True the Vote, которая пообещала подать иски в семи спорных штатах в рамках кампании по «расследованию, оспариванию и разоблачению возможного незаконного голосования и фальсификации всеобщих выборов 2020 года».

Однако, как говорится в иске Эшельмана, True the Vote отказалась от действий юридического характера и остановила кампанию «За законные выборы 2020», после чего перестала отвечать на звонки бизнесмена, когда тот потребовал объяснений.

По словам истца, он «постоянно и регулярно» пытался разузнать у группы новую информацию, однако все его усилия «неизменно натыкались на расплывчатые ответы, банальности и пустые обещания».

Хотя True the Vote никак не прокомментировала этот иск, президент организации Кэтрин Энгельбрехт опубликовала на своём сайте заявление, в котором объяснила провал юридической кампании вмешательством третьих сил.

«Хотя мы поддерживаем показания избирателей на этот счёт, возникшие препятствия вкупе с временными ограничениями вынудили нас пойти другим путём, — сообщила группа, отметив, что она отозвала иски в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине — штатах, которые на свой счёт записал Джо Байден.

«Наша задача выходит далеко за пределы одних выборов. Речь идёт об исправлении системы на всех будущих выборах», — говорится в заявлении.

Как и в случае с исками штаба Трампа, которые базировались на шатком фундаменте, True the Vote не предоставила никаких доказательств, говорящих в пользу фальсификаций выборов.

Эшельман же утверждает, что эта организация предложила перевести ему $1 миллионов в том случае, если он не будет подавать на неё в суд, однако он намеревается добиться возврата суммы в полном размере, подытоживает The Guardian.