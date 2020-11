«Пан или пропал» — ЕС и Великобритания предпримут последнюю попытку избежать жёсткого брексита

30.11.2020, 9:48, Новости дня

В Лондоне в субботу после вынужденного перерыва стартовал очередной этап переговоров между ЕС и Великобританией о жизни после брексита — и он, судя по всему, станет последним: в ЕС говорят, что если соглашения не будет к среде, Европарламент просто не успеет его ратифицировать, пишет The Guardian. Как подчёркивается в материале издания, сторонам никак не удаётся добиться подвижек по вопросам честной конкуренции и рыбной ловли.



Reuters

Глава делегации ЕС на переговорах по брекситу Мишель Барнье в минувшую пятницу на закрытой встрече с членами Европарламента заявил, что финальный этап переговоров, который станет последней попыткой Брюсселя и Лондона заключить соглашение до истечения «переходного периода» в конце нынешнего года, продлится три-четыре дня, пишет The Guardian. По данным газеты, на таком фоне в ЕС всё сильнее укрепляется скептицизм по поводу полезности дальнейших контактов с Лондоном.

Как подчёркивается в материале издания, Барнье, который до этого был вынужден провести неделю на самоизоляции из-за диагностированной у одного из членов его делегации коронавирусной инфекции, уточнил, что заключительная фаза переговоров будет продолжаться на выходных, после чего продлится один или два дня. Стороны действительно возобновили переговоры лицом к лицу в субботу утром в Лондоне — однако, по словам источников внутри ЕС, брюссельские чиновники всё сильнее убеждаются в том, что продолжать их после указанного Барнье крайнего срока будет нецелесообразно, поскольку Евросоюзу ещё будет необходимо подготовить собственные предприятия к последствиям возможного «жёсткого» брексита, пишет британская газета. В связи с этим члены Европарламента предупредили Барнье на встрече в пятницу, что если стороны не придут к соглашению до среды, утвердить его в законодательном органе ЕС могут не успеть, сообщает The Guardian.

Как подчёркивает обозреватель британской газеты, ЕС вряд ли станет отказываться от переговоров даже если желанного «прорыва» на этой неделе не случится — ведь если после такого демарша переговоры всё же провалятся, и Великобритания в конце года выйдет из блока без заключения каких-либо договорённостей, Брюссель, по сути, возьмёт всю ответственность за это на себя. Между тем, по информации The Guardian, Европарламент уже назначил на 28 декабря внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться возможная сделка с Великобританией.



На переговорах остаётся два главных камня преткновения: вопрос о том, какой уровень доступа к британским территориальным водам будет предоставлен после выхода Великобритании европейским рыболовецким судам, а также инструментарий, при помощи которого стороны будут сдерживать друг друга от нарушений экологических, трудовых и социальных стандартов ради получения конкуретных преимуществ, разъясняет автор статьи.



Особенно наглядно масштабы разногласий между Лондоном и Брюсселем демонстрирует именно первая проблема — как сообщил европарламентариям в пятницу Барнье, британская сторона требует «репатриации» 80% нынешнего улова ЕС в британских водах, что, по его мнению, является «непомерной» величиной, сообщает The Guardian. Как отмечает журналист газеты, европейцы пока готовы «вернуть» британцам от 15 до 18% улова, что уже в британской делегации называют «смехотворным» предложением.



Что же касается второго вопроса, Великобритания в целом согласна взять на себя обязательство соблюдать стандарты, однако не желает, чтобы ей при этом приходилось ориентироваться на ЕС, поскольку при таком сценарии в британско-европейское соглашение придётся вносить правовые понятия Евросоюза, уточняет автор материала. Таким образом, хотя в политическом заявлении по поводу будущего двусторонних отношений Лондон и Брюссель выразили готовность «поддерживать наши общие высокие стандарты», на деле они никак не могут договориться о том, как эти стандарты будут определяться, подчёркивает он. Кроме того, ЕС также желает включить в соглашение особое условие, по которому в случае повышения стандартов одной стороной, другая будет обязана под страхом «последствий» также их повысить, пишет журналист.



В настоящий момент делегации рассматривают вариант, при котором после пересмотра каких-либо норм на одном из берегов Ла-Манша, на другом должны будут рассмотреть возможность принять аналогичные шаги — а на случай нежелания одной из сторон «двигаться в тандеме» будет создана специальная «коллегия экспертов», которой будет поручено решать, не является ли такой отказ попыткой добиться конкурентного преимущества, и разрешать споры, поясняет обозреватель The Guardian. Впрочем, Лондон по-прежнему упорно отказывается от любых условий, которые можно трактовать как желание Брюсселя оставить за собой право утверждать внутренние законы Соединённого Королевства, напоминает он.



По данным The Guardian, в ходе пятничной встречи с членами Европарламента Барнье в целом оценил опыт общения с британскими дипломатами негативно, отметив, что сторонам из-за постоянных препирательств никак не удаётся закрепить наработки, и те раз за разом оказываются «мимолётными».