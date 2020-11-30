Рыбинск. Криминальная хроника с 23 по 29 ноября

30.11.2020, 9:48, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении краж из гаражей

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Волжский и сообщил о том, что путем подбора ключа из гаража в гаражно-строительном кооперативе на Шекснинском шоссе похищена, принадлежащая ему, автомашина «ВАЗ 2121 НИВА», которая находилась не на ходу, без двигателя, а также запасные части к данному автомобилю.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что похищенная автомашина в разрезанном виде, находится в другом гараже данного ГСК, принадлежащем не работающему местному жителю 1984 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, мужчина пояснил, что отбуксировал автомашину к себе в гараж и хотел сдать в пункт приема металлолома по частям.

В ходе дальнейшей работы сотрудниками уголовного розыска установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления. Из гаража данного ГСК был похищен снегоход, сварочный аппарат и электроды. Ущерб составил более 200 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в грабеже

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона «Северный» и сообщила о грабеже – похищены ювелирные украшения. Ущерб заявительница оценила в 59000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлен подозреваемый: не работающий, ранее судимый житель микрорайона «Копаево» 1986 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что после распития спиртного совместно с малознакомой, сорвал с ее шеи золотую цепочку с подвеской, так как она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Похищенное изъято.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в г. Рыбинске

В полицию поступило заявление жителя г. Рыбинска 1963 г.р. о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у него денежные средства.

Установлено, что заявителю позвонила неизвестная женщина, которая, представившись сотрудником банка, под предлогом обеспечения безопасности сбережений убедила мужчину через банкомат снять денежные средства с его счета и перевести их на указанные номера карт. Общая сумма ущерба составила более 390 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция призывает граждан быть осторожными!

Запомните! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

Общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте.

Помните, что злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки вашего банка либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Ни в коем случае нельзя открывать ссылки, полученные вами от посторонних лиц в виде СМС, ММС, электронных писем, сообщений от неизвестных пользователей социальных сетей. Эти ссылки, вероятнее всего, приведут вас на зараженные ресурсы сети Интернет.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в кражах из магазина

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из торгового зала магазина расположенного в микрорайоне Веретье г. Рыбинска мужчина похитил кассеты для бритья и скрылся. Сумма ущерба составила более 2700 рублей.

Установлен подозреваемый – не работающий, ранее судимый местный житель 1978 г.р.

В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена его причастность к совершению аналогичного преступления в этом же магазине ранее. Подозреваемым даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Сотрудники полиции установили подозреваемую в краже из примерочной магазина

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что, находясь в магазине, в помещении для примерки, он оставил мобильный телефон и ушел. Обнаружив отсутствие аппарата, мужчина вернулся, однако телефона уже не было. Сумма ущерба составила более 15 тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая, местная жительница 1960 г.р. Женщина пояснила, что зашла в примерочную, обнаружила оставленный сотовый телефон, забрала аппарат и скрылась. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Кража металлических изделий с земельного участка

Сотрудниками ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» в дневное время в районе д. 8 по улице Целинной остановлена автомашина «ГАЗ», в кузове которой находились металлические изделия.

Пассажиры, сидевшие в кабине автомобиля: не работающий, ранее судимый мужчина 1996 г.р., мужчина 1982 г.р. и учащийся одного из колледжей города Рыбинска 2003 г.р. пояснили, что металлические изделия взяли на одном из участков дачного массива по Шекснинскому шоссе.

Позднее в МУ МВД России «Рыбинское от жительницы микрорайона Северный поступило заявление о пропаже с земельного участка расположенного по Шекснинскому шоссе металлических изделий. Ущерб составил 10 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Подозреваемый мужчина 1996 г.р. задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Расследование продолжается.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в г. Рыбинске

В полицию поступило заявление жительницы г. Рыбинска 1954 г.р. о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее денежные средства.

Установлено, что заявителю позвонили неизвестные женщина и мужчина, которые, предложили удаленную работу через интернет, согласившись, заявительница внесла взнос для регистрации в сумме около 8000 рублей. Затем для осуществления работы убедили заявительницу оформить 2 кредита на сумму 377 тыс. рублей и 154 тыс. рублей, которые она перевела на указанный звонившими сайт. Общая сумма ущерба составила более 550 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.