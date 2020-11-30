 

После столкновения Квята с Грожаном Формула-1 вводит ограничение скорости в 80 км/ч

30.11.2020, 9:37, Разное

Руководство гран-при Формулы-1 приняло решение ограничить предельно допустимую скорость во время чемпионата в Бахрейне до 80 км/ч, сообщает пресс-служба Международной ассоциации автомобилистов (FIA). Меры безопасности вводятся после столкновения гонщиков Даниила Квята и Романа Грожана, в результате которого последний попал в больницу.

Инцидент произошёл во время гран-при Бахрейна и привлёк внимание правоохранителей. Дорожная полиция королевства изучила видео столкновения и пришла к выводу, что его причиной стало превышение гонщиками максимально разрешённой в стране скорости движения. Руководство Формулы-1 получило штраф и предписание привести правила соревнований в соответствии с законами страны, в противном случае организаторы гонок и их участники могут быть отданы под шариатский суд. Руководство FIA поспешило выполнить требования правоохранителей.

«Превышать скорость очень безответственно и незаконно в стране, где мы сейчас находимся. С этого дня максимально допустимая скорость для наших пилотов будет такой же, какая разрешена в городской черте, то есть 80 километров в час. Мы приносим свои извинения правительству Королевства Бахрейн за поведение наших гонщиков. Виновные в инциденте будут наказаны», — написал на сайте председатель FIA Люк Лионкур.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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