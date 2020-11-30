ГРУ разоблачила американского шпиона, который собирался украсть секрет дымовой завесы «Адмирала Кузнецова»

30.11.2020, 9:15, Разное

Пресс-секретарь ГРУ выступил с заявлением о поимке шпиона ЦРУ на военно-морском полигоне ВМФ РФ в Ленинградской области.

По факту разведывательной деятельности в пользу иностранного государства было возбуждено уголовное дело, а посол США был срочно вызван в МИД для дачи объяснений.

В материалах дела указывается, что шпион собирал данные о секретной технологии развертывания дымовой завесы во время боя, которое якобы установлено на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Во время допроса ФСБ выяснило, что ВМФ США разрабатывал маскировочную дымовую завесу для дезориентирования вражеской противокорабельной авиации, но потерпел неудачу.

По данным ЦРУ, такой технологией владел «Адмирал Кузнецов» и активно применял её во время боевых действий в Сирии.

– Наши спутники фиксировали, как после боя «Адмирал Кузнецов» покрывался черным густым дымом и пропадал с поля видимости, такого стелса мы еще не видели! «Адмирал Кузнецов» даже во время простоя в доке мог активировать маскировку, наверно в учебных целях. Это все что мы знаем, — рассказал шпион на допросе.