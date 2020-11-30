 

ГРУ разоблачила американского шпиона, который собирался украсть секрет дымовой завесы «Адмирала Кузнецова»

30.11.2020, 9:15, Разное

Пресс-секретарь ГРУ выступил с заявлением о поимке шпиона ЦРУ на военно-морском полигоне ВМФ РФ в Ленинградской области.

По факту разведывательной деятельности в пользу иностранного государства было возбуждено уголовное дело, а посол США был срочно вызван в МИД для дачи объяснений.

В материалах дела указывается, что шпион собирал данные о секретной технологии развертывания дымовой завесы во время боя, которое якобы установлено на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Во время допроса ФСБ выяснило, что ВМФ США разрабатывал маскировочную дымовую завесу для дезориентирования вражеской противокорабельной авиации, но потерпел неудачу.

По данным ЦРУ, такой технологией владел «Адмирал Кузнецов» и активно применял её во время боевых действий в Сирии.

– Наши спутники фиксировали, как после боя «Адмирал Кузнецов» покрывался черным густым дымом и пропадал с поля видимости, такого стелса мы еще не видели! «Адмирал Кузнецов» даже во время простоя в доке мог активировать маскировку, наверно в учебных целях. Это все что мы знаем, — рассказал шпион на допросе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Удаление грудных имплантатов может улучшить самочувствие женщины

28.07 / Были да сплыли. Почему исчезают антитела к SARS-Cov-2?

20.09 / Белорусский политик разнес Лукашенко за попытку скрыться: Идиотизм какой-то

21.11 / Поиском молодежных проектов в области национальной политики занято ФГБУ «Дом народов России»

03.11 / Трамп против Байдена: как проходят выборы президента США

12.08 / Александр Рогов поделился модными советами о том, как подготовиться к онлайн-премьере фильма “(Не)случайные истории”

30.09 / Татьяна Навка дебютировала в жюри шоу «Ледниковый период» в красном пиджаке

18.07 / В Петербурге местные жители вместе с полицией поймали подозреваемого в изнасиловании таксиста

21.10 / В ходе обыска в дома Степана Путило найдены краденые иконы, детская порнография, наркотики и нацистская символика

05.08 / Мнение: Взрыв

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска