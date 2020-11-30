Мама девочки из США с «пятном Бэтмена» показала фото дочери после операции в России

30.11.2020, 9:12, Новости дня

Мать девочки из США Луны Феннер с родимым пятном на лице опубликовала фотографии ребенка после серии операций, где показала, как проходит процесс заживления тканей.

На фотографии в Instagram видно, что родимое пятно на лице ребенка уменьшилось, а кожа на щеке заживает. По словам матери девочки, на левой ноге у ребенка осталась «отметина», поскольку из этого места была взяла кожа для трансплантата.

Такая же процедура была проделала и с другой ногой восемь месяцев назад – оттуда кожу взяли для носа. По словам женщины, сейчас ее ребенок в порядке, она восстанавливается после операции. Домой они планируют вернуться 9 декабря, передает «АиФ-Юг».

По словам исполнительного директора краснодарской клиники ФДТ Андрея Алексуткина, когда будет назначена следующая операция пока неизвестно, она состоится, когда мать и дочь снова приедут в Россию.

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Публикация от Luna no Controle (@luna.love.hope)

Напомним, краснодарские врачи увидели в интернете публикацию о девочке из США, родившейся с огромным родимым пятном на лице. А, узнав об отказе в операции в США, они связались с семьей и предложили ей помощь.

В октябре 2019 года врачи специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии Краснодара провели первую операцию по удалению родимого пятна на все лицо девочке из США. Отмечалось, что всего предстоит провести около шести – восьми операций.