 

Россиян предупредили об аномальных холодах

30.11.2020, 9:12, Новости дня

В ближайшие дни в Татарстане, Башкирии, Саратовской, Омской, Астраханской и Свердловской областях ожидается аномально низкая температура, свидетельствуют прогностические карты Гидрометцентра.

В Казани и Астрахани будет около четырех градусов ниже нуля, в Екатеринбурге и Омске до минус 12. К концу недели в Татарстане и Астраханской области также похолодает до минус 12, передает РИА «Новости».

Минимальные температуры ночью будут достигать к концу рабочей недели 16 градусов мороза на юге Европейской РФ и 20 градусов в Свердловской и Омской областях.

Холоднее нормы в этих регионах будет на четыре-восемь градусов, наибольшее значение отклонений будет наблюдаться в Астрахани и Ростове-на-Дону.

Ранее в понедельник синоптики сообщили, что днем в Москве от одного до трех градусов выше нуля, ночью температура будет колебаться от одного градуса мороза до одного градуса тепла. В Подмосковье дневная температура составит от минус одного до четырех градусов выше нуля, ночная – от минус трех до двух градусов тепла.



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