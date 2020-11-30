Татьяна Васильева заплатила 30 миллионов за возможность видеть внуков

30.11.2020, 9:06, Разное

Российская актриса Татьяна Васильева призналась, что выигранный суд с невесткой обошелся ей в несколько миллионов рублей. После оглашения приговора бывшая жена ее сына Филиппа запретила артистке встречаться с ними, поскольку они остались без жилья.

По словам Татьяны Васильевой, «скупой платит дважды», ведь и ей пришлось потерпеть финансовые убытки, чтобы ей позволили видеться с внуками. Главным условием для встреч стало приобретения жилья для детей сына. Она его выполнила, заплатив 30 миллионов рублей за две квартиры на Патриарших прудах.

Теперь конфликт с невесткой исчерпан. Она позволила Татьяне Васильевой встречаться и общаться с внуками. Однако из-за пандемии у актрисы практически нет работы и средств к существованию. Но отчаиваться она не собирается, поскольку «ничего ни от кого не ждет».